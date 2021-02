Koronavírus-járvány

Csökken a kórházban kezeltek száma, de továbbra is sok az új fertőzött az Egyesült Államokban

Csökken az Egyesült Államokban a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, de továbbra is sok az új fertőzött és a halálozási adatok is jóval magasabbak, mint 2020 tavaszán és nyarán, amikor tetőzött a járvány - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adataiból.



Az elmúlt 24 órában 2558 új halálesetet jelentettek, ezzel a koronavírus-fertőzés következtében elhunyt amerikaiak száma 493 098-ra emelkedett. A vírus okozta halálozások 7 napos átlaga december 4-e óta először esett napi 2000 fő alá. Ez a szám két héttel ezelőtt még 3000 fölött volt.



Az adatok szerint egy nap alatt 69 172 új koronavírus-fertőzést regisztráltak az országban, az összes - a vírus megjelenése óta - nyilvántartott fertőzöttek száma 27 895 987-re emelkedett. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) 2021. január 8-án jelentette a legmagasabb, 314 093-as napi esetszámot, amihez viszonyítva a mostani értéket körülbelül 70 százalékos csökkenés figyelhető meg.



Az amerikai COVID-követő rendszer adatai szerint jelenleg 62 300 koronavírusos beteget ápolnak az ország kórházaiban. Ez a legalacsonyabb adat november 11. óta. A szerdán koronavírus gyanújával vizsgált 1,43 millió ember csak alig több mint 5 százaléknál diagnosztizálták a fertőzést. Ez az úgynevezett koronavírus pozitivitási ráta 14 százalék körül volt az Egyesült Államokban a múlt hónapban.



A CDC csütörtökön közölte, hogy a brit, a dél-afrikai és a brazil mutációk közül az Egyesült Államokban több mint 1500 koronavírus-variáns esetet észleltek. Ezek közül a brit változat a leggyakoribb, amelyet már 41 államban és a szövetségi fővárosban, Washingtonban is azonosítottak.



A Walgreens, az Egyesült Államok második legnagyobb, gyógyszertárakat üzemeltető üzletlánca pénteken bejelentette, hogy február 25-től kezdődően hetente több mint 480 000 Covid-19 vakcinát kapnak az amerikai kormánytól. Ez több mint duplája az eddig rendelkezésükre álló mennyiségnek. A cég tájékoztatása szerint 26 államban végzik majd az oltások beadását. A vállalat közleménye szerint eddig több mint 3 millió Covid-19 vakcinát adtak be tartós gondozottak ápolását végző intézményekben és - ahogy fogalmaztak - a "kiszolgáltatott lakosok körében".



A szokatlanul hideg időjárás miatt - amelynek következtében az Egyesült Államok területének 73 százalékát hótakaró borítja - akadozik a vakcinák szállítása a kijelölt oltópontokra. A The New York Times című lap beszámolója szerint két szállító központ is bejelentette, hogy késésekre kell számítani, valamint Florida, Maryland és még egy tucat másik állam is jelezte, hogy jelentősen lassítja az oltások beadásának ütemét az extrém időjárás.