Franciaország

Megölte egy menekültközpont vezetőjét egy szudáni menedékkérő Franciaországban

Megölte késsel egy menekültközpont vezetőjét pénteken egy szudáni menedékkérő a délnyugat-franciaországi Pau-ban, miután elutasították a menedékjogi kérelmét - közölték rendőrségi források.



Az áldozat, a központ 46 éves vezetője a helyszínen életét vesztette, a 38 éves szudáni elkövetőt őrizetbe vették, nem tanúsított ellenállást.



Gérald Darmanin belügyminiszter részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, és bejelentette, hogy délután a helyszínre látogat.



Az eddigi nyomozás szerint a feltételezett elkövető egy olyan menedékkérő, aki már nem élt a központban, de korábban lakott ott.



A rendőrség köztörvényes bűncselekmények miatt ismerte, börtönben is volt 2017-ben.



A BFM hírtelevízióban helyi rendőri források elmondták: a férfinak a közelmúltban elutasították a menedékjogi kérelmét, emiatt ment be a menekültközpontba, ahol szóváltásba keveredett az igazgatóval, és ezt követően szúrta meg többször késsel.



A Pau városában évtizedek óta működő menekültközpont 257 ember befogadására alkalmas, és a menedékkérők illetve a menekültstátuszt elnyerők számára integrációs programot is kínál, valamint a városban, a központon kívül is rendelkezik szálláshelyekkel.