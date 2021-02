Több tízezren tiltakoznak egy spanyol katedrális "szemet sértő" új ajtajai ellen

Spanyolország

Több mint 30 ezren írták már alá azt az online petíciót, amely a híres burgosi katedrális tervezett új ajtajai ellen tiltakozik: a kritikusok által "szemet sértőnek" nevezett hatalmas bronzkapukat az UNESCO is ellenzi. 2021.02.19 15:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A három új ajtót a gótikus építészet egyik legszebb spanyolországi példájaként emlegetett székesegyház megépülésének 800. évfordulója alkalmából rendelték meg - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



A katedrális illetékesei szerint a díjnyertes művész, Antonio López által tervezett ajtók kortárs műalkotások, amelyek illeszkedni fognak "a már most öt művészeti stílust ötvöző épülethez". Hozzátették, hogy a jelenlegi faajtók régiek és rossz állapotban vannak.



Az Atyaistent, Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázoló ajtók tervei azonban nem arattak osztatlan sikert.



Az UNESCO Világörökség Központja, a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsának (ICOMOS) spanyolországi részlege által benyújtott jelentés nyomán nem javasolja a bronzajtók felállítását.



Emellett több mint 30 ezren írták már alá azt a dühös hangvételű online petíciót, amely a "szemet sértő" új ajtók ellen tiltakozik, hangsúlyozva, hogy "semmilyen évforduló nem indokolhatja az örökségünk ilyen megsértését." A petíció megkérdőjelezi továbbá, hogy valóban ez lenne-e a legjobb felhasználása annak az 1,2 millió eurónak, amelyet az ajtókra szánnak.



A katedrális illetékesei a héten kiadott közleményükben "rágalmazási kampány" folytatásával vádolták meg az ellenzőket, kitartva amellett, hogy a projektet a "teljes átláthatóság" és az örökségvédelmi irányelvek szigorú betartása jellemzi.



A végső döntés a Burgosnak otthont adó Kasztília és León autonóm közösség kormányának kezében van.