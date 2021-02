Koronavírus-járvány

Veszélyeztetettség miatt már januárban beoltották Nicolas Sarkozyt

Nicolas Sarkozy volt francia államfő, jóllehet csak 66 éves, már januárban megkapta a koronavírus-elleni oltást, amelyet háziorvosa egy kockázatos betegség miatt írt fel neki - értesült pénteken a France Info francia hírrádió.



A L,Express című hetilap írta meg először, hogy a Pfizer oltóanyagának első dózisát a Párizshoz közeli Clamart katonai kórházában kapta meg a volt köztársasági elnök, jóllehet 66 évesen nem tartozik egyik olyan prioritást élvező csoportba sem, amely számára már megkezdődött az oltási program. Hacsak nem valamilyen krónikus betegségben szenved.



Franciaországban a 75 éven felettiek, az 50 évesnél idősebb egészségügyi és szociális dolgozók, valamint a betegségeik miatt veszélyeztetetteknek számítók jelentkezhetnek az oltásért. Az AstraZeneca oltóanyagával viszont csak a 65 évnél fiatalabb egészségügyi dolgozókat oltják.



A France Info hírrádiónak pénteken katonai források megerősítették, hogy Nicolas Sarkozy januárban megkapta az oltást a háziorvosa ajánlása alapján, de a forrás nem árulta el, hogy milyen betegségre hivatkozva.



"Magától értődő, hogy Nicolas Sarkozyt, mint minden más franciát, megilleti az orvosi titoktartáshoz való jog. No comment" - mondta Olivier Véran egészségügyi miniszter.



A hír a közösségi oldalakon nagy vitát váltott ki, de a politikai elit nem kommentálta a bejelentést.



"Csak Franciaországban létezik ilyen hasztalan vita. Az, hogy egy volt köztársasági elnök egy kicsit előbb kapja meg az oltást, mit változtat? Ez kire tartozik?" - mondta a Le Parisien című napilapnak egy meg nem nevezett kormánytag.



"Jól ismerem Emmanuel Macron (államfő) és a miniszterei aggodalmát, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy úgy kezeljék őket, mint bárki mást. De most komolyan, kimondhatjuk az igazságot: egy köztársasági elnök, egy miniszterelnök, egy parlamenti elnök, egy volt államfő nem olyan ember, mint a többiek. Abba kéne hagyni ezt a demagógiát az egyenlő bánásmódról" - mondta a lapnak Patrick Mignola, a kormánykoalícióhoz tartozó Modem nemzetgyűlési frakcióvezetője.



A kormánytagok közül eddig csak az egészségügyi miniszter kapta meg az oltás első dózisát. A 40 éves Olivier Vérant február elején kamerák kereszttűzében oltották be az AstraZeneca vakcinájával, mivel a tárcavezető neurológus szakorvos.