Koronavírus-járvány

Szlovákia: megteltek a hullaházak, nem győzik a halottak hamvasztását

Az országban működő krematóriumokban kritikus a helyzet, már nem tudják hol tárolni a halottakat, a hamvasztásra nemegyszer három hétnél is tovább kell várni. 2021.02.19 13:30 ma.hu

Az országban jelenleg működő hat krematóriumban gyakorlatilag a nap 24 órájában hamvasztanak Szlovákiában. A folyamatokat nem tudják felgyorsítani, halottakból viszont nap mint nap egyre több érkezik - számolt be róla az ÚjSzó.com.



„Átlagban 100 ember hal meg naponta, ilyen sok halottra és ilyen jelentős megterhelésre még soha nem volt példa” – jelentette ki Ladiszlav Strizs, a Szlovákiai Temetkezési Vállalatok és Krematóriumok Szövetségének (SAPaKS) elnöke. Véleménye szerint az emberek többsége hamvasztást akar, jelenleg viszont több hetet is kell várni, míg átadják a hozzátartozóknak az urnában a hamvakat.



Azáltal, hogy a kemencék megállás nélkül be vannak kapcsolva, sokkal gyorsabban elhasználódnak, s több krematórium jelezte, kénytelenek lesznek leállítani a hamvasztást az elkerülhetetlen karbantartás miatt. Ez annyit fog jelenteni, hogy az elhunytak tárolására még több helyre lesz szükség.



A temetkezési vállalatok és krematóriumok képviselői csütörtökön találkoztak a központi válságstábbal. Roman Mikulecs belügyminiszter az ülés előtt elmondta, megpróbálnak segíteni.



„Gondolom több hűtőkamiont fogunk rendelni, s ezeket szétküldjük majd a krematóriumokba” – mondta a belügyminiszter. „Tenni kell valamit, mert az elhunytak lassan kezdenek felhalmozódni a krematóriumokban” – fűzte hozzá Strizs.



Egy másik komoly probléma, hogy egyre több olyan temetkezési vállalat van, ahol nem hajlandóak felöltöztetni a koronavírusban elhunyt személyeket, mert félnek a fertőzéstől. Strizs ezért az oltási stratégia megváltoztatását szorgalmazza.



A temetkezési vállalatok alkalmazottjai egyre gyakrabban kénytelenek a koronavírusban elhunyt személyek lakásába menni a halottakért, ott pedig komoly a fertőzés veszélye. Az elhunytakkal dolgozók is nap mint nap élvonalban vannak, mint az orvosok, vagy a mentősök.



„Szoros kapcsolatban vagyunk az egészségügyi dolgozókkal, a minisztériumnak át kellene értékelnie az oltási stratégiát, hogy a temetkezési vállalatok alkalmazottjai is a kritikus infrastruktúrába kerüljenek, s korábban megkapják a rendelkezésre álló védőoltást” – mondta Strizs.