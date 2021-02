Koronavírus-járvány

Francia szakértők az idősek és a veszélyeztetettek önkéntes karanténját javasolják

Olivier Véran egészségügyi miniszter elutasította a felvetést, és jelezte, a fertőzöttek számára a kötelező karantén időtartama az eddigi hétről tíz napra nő. 2021.02.18 20:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A francia kormány mellett működő tudományos tanács tagjai szerint nem jó megoldás az általános karanténok sorozatos kihirdetése a koronavírus-járvány megfékezésére, azonban hatékony lehet az önkéntes karantén az idősebbek és a veszélyeztetettebbek számára. Olivier Véran egészségügyi miniszter elutasította a felvetést, és jelezte, a fertőzöttek számára a kötelező karantén időtartama az eddigi hétről tíz napra nő.



A The Lancet Public Health című orvosi szaklapban a járványügyi szakértők új megközelítést sürgetnek, amelynek szerintük egy "egyértelmű és átlátható társadalmi szerződésen" kellene alapulnia a generációk között, miután a Covid-19 még sokáig nem fog eltűnni.



"A világszintű egészségügyi krízis annyira várt vége folyamatosan kitolódhat az újabb variánsok megjelenésével, amelyek a vakcinákat kevésbé hatékonnyá is tehetik" - írták a francia tudományos tanács tagjai.



"A társadalmi szerződés nevében a fiatalabb nemzedékek elfogadnák az elővigyázatossági korlátozásokat - maszkviselés, biztonsági távolság - azzal a feltétellel, hogy az idősebbek és a veszélyeztetettebbek csoportjai nemcsak ezeket az intézkedéseket, hanem specifikusabbakat is betartathatnának - mint például az önkéntes karantén - a megfertőződés kockázatának csökkentésére" - hangsúlyozták.



A francia kormány által tavaly márciusban létrehozott tanács tagjai már korábban is tettek hasonló javaslatot az egyik ajánlásukban.



A szakemberek szerint "nem lehet többé az általános karantént sorozatosan használni a koronavírus-járvány elleni legfőbb válaszként".



"Még akkor is, ha a lezárás vonzó számos szakember számára, és a politikai vezetők járványellenes intézkedésnek tekintik, a használatát felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy csak utolsó megoldás legyen" - írták a szakemberek, akik szerint véget kell venni "a félelmen alapuló járványügyi megközelítésnek".



"Mostanáig az emberek viszonylag együttműködők voltak, de a kétségeik és a bizalomvesztésük láthatóvá vált a számos országban megfigyelhető tiltakozó mozgalmakban" - hangsúlyozták, kiemelve a karantén "katasztrofális" gazdasági következményeit.



"A szociális és egészségügyi következmények a mentális egészségi állapotra is óriásiak, elsősorban a fiatalabb generációk számra, még ha számukra a Covid-19 kisebb kockázatokkal is jár" - tették hozzá.



Heti sajtótájékoztatóján az egészségügyi miniszter jelezte, hogy nem tartja kivitelezhetőnek a tudományos tanács javaslatát.



"Egy ilyen intézkedés kivitelezhetősége nagyon vitatható, a szolidaritás is, amelyet a generációk között teremt, legalább annyira, miközben a járványügyi hatása egyáltalán nem szavatolt" - fogalmazott Olivier Véran.



A miniszter azt is bejelentette, hogy az egyéni karantén időtartama a fertőzöttek számára hétfőtől a jelenlegi hét napról tízre nő, a kontaktszemélyek számára viszont továbbra is hét napig tart az elkülönülés ideje.

A döntést a fertőzőbb variánsok egyre nagyobb aránya indokolja az újabb megbetegedésekben: a brit variáns aránya jelenleg 36 százalék az előző heti 25 százalékhoz képest, a dél-afrikai és a brazil variáns az új esetek öt százalékát jelenti.



"Jóllehet harmadik hullám egyelőre nem lett, a másodiknak még nincs vége" - mondta a tárcavezető.



Olivier Véran emlékeztetett arra, hogy a járványnak eltérő a területi megoszlása.



A dél-afrikai variáns a keleti Moselle megyében jelent meg, de a héten ott már stabilizálódott a helyzet, s már csökkenőben a napi új esetszám. A brit variáns a belga határhoz közeli Dunkerque városában ugyanakkor az új esetek 72 százalékát okozza, és itt jelenleg 100 ezer lakosra 600 fertőzött jut az országos 200-zal szemben.



A kormány már szerdán jelezte, hogy miután országos szinten az elmúlt héten csökkentek a járványmutatók, jelenleg nem tervez szigorításokat, de az érvényben lévő korlátozások feloldása sincs egyelőre napirendben.