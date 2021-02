Koronavírus-járvány

Meghaladta a 16 milliót a beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában

A brit egészségügyi minisztérium csütörtöki ismertetése szerint meghaladta a 16 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában. Az új adatsorból kitűnik, hogy négy nap alatt csaknem másfél millióan részesültek a vakcinában.



A szaktárca csütörtökön kora este ismertetett részletes adatai szerint eddig 16 423 082-en kapták meg a koronavírus elleni oltás első dózisát, a második adagot 573 724 embernek adták be.



Az első és a második beadott dózisok száma ennek alapján 17 millió közvetlen közelében jár.



A brit kormány február 15-re, vagyis hétfőre tűzte ki azt a célt, hogy az egyesített oltásügyi bizottság (JCVI) által még decemberben összeállított elsőbbségi lista élén szereplő négy legveszélyeztetettebb lakossági csoport mindegyik tagja - 15 millió ember - megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát.



Ez a cél már a hétvégén teljesült: a vasárnap ismertetett adatok szerint addig 15 062 189-en kapták meg a koronavírus elleni oltás első dózisát, a második adagból 537 715-en részesültek.



Az egészségügyi minisztérium csütörtökön ismertetett kimutatása szerint mozgó egyheti időszakokra vetítve Nagy-Britanniában jelenleg átlagosan több mint 410 ezer első oltási adagot adnak be naponta, de például a szerda este zárult 24 órában 482 110-en kapták meg a koronavírus elleni oltóanyag első dózisát.



Az eddigi napi rekordot január 30-án mérték: aznap csaknem 600 ezer embert oltottak be a vakcina első adagjával.



Az új adatok szerint továbbra is folyamatosan és jelentős ütemben csökken az új fertőződések, a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt újonnan kórházi kezelésre szorulók és a halálozások száma.



A brit egészségügyi minisztérium közölte: a csütörtökön zárult egy hétben 84 589 koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal, 21 607-tel, 20,3 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.



Az elmúlt egy hétben 11 506 beteget kellett kórházba szállítani, 3804-gyel, 24,8 százalékkal kevesebbet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.



A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapítása utáni 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - a csütörtökön zárult egy hétben 3858 páciens haláláról érkezett jelentés.



Ez azt jelenti, hogy a Covid-19 betegség okozta halálozások heti száma 1421-gyel, 26,9 százalékkal csökkent az előző héttel összevetve.



Brit kutatók csütörtökön ismertetett vizsgálati eredményei szerint meredeken csökkent az év eleje óta a koronavírus-fertőzöttség százalékos elterjedtsége is az angliai lakosságon belül.

A patinás Imperial College London egyetem által rendszeresen elvégzett valós idejű lakossági járványterjedési felmérések (Real-time assessment of community transmission, REACT-1) legfrissebb, február 4. és február 13. közötti fordulójának adatai szerint az ebben az időszakban szúrópróbaszerűen elvégzett 85 473 koronavírus-szűrés közül 378-nak az eredménye lett pozitív.



A kutatóközpont súlyozott számítási módszertana szerint ez azt jelenti, hogy az angliai lakosságon belül jelenleg 0,51 százalék a fertőzöttségi arány.



A januárban elvégzett előző REACT-felmérés 1,57 százalékos fertőzöttségi arányt jelzett, vagyis azóta több mint a kétharmadával csökkent a koronavírus-fertőzöttség lakossági elterjedtsége Angliában.