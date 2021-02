Környezetszennyezés

Nem okozott halpusztulást a Lápos folyóba jutott, nehézfémmel szennyezett bányavíz

Nem okozott halpusztulást Romániában a Lápos folyóba, majd a Szamosba jutott, nehézfémmel szennyezett bányavíz - közölte az MTI-vel Pásztor Sándor, a környezetvédelmi miniszter vízügyi tanácsadója.



Pásztor Sándor elmondta: egy elhagyott színesfémbányába beszivárgott víz tört a felszínre szerda hajnalban, és a bányában lerakódott üledéket magával sodorva jutott a Láposbánya-patakba, ahonnan a Lápos folyóba, majd a Szamosba ömlött. A vízügyi szakember szerint a bányavíz a kiömlés első óráiban másodpercenként 1,5-1,6 köbméteres hozammal folyt a patakba, és vöröses színű üledéket sodort magával. Hozzátette: jelenleg is folyik a víz a bányából, de már csak másodpercenkénti 0,3-0,4 köbméteres hozammal, és már jóval tisztább, mint a kezdeti órákban volt. Elmondta: a Lápos folyóból vett vízmintákban a mangán, a réz és a cink értéke 2-3-4-szerese volt a megengedett küszöbértéknek, a vasé pedig ennél is sokkal magasabb.



Pásztor Sándor szerencsés körülménynek tekintette, hogy árhullám vonul le a Szamoson, melynek vízhozama meghaladja a 200 köbmétert másodpercenként, ezért a bányavíz hamar feloldódik. Hozzátette: ilyen esetekben a bányát nem lehet eldugaszolni, hogy megakadályozzák a kiömlést, a karbantartónak olyan munkálatokat kellett volna elvégeznie, amelyek felfogják, leülepítik a kiömlő vizet.



A Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatóság csütörtök délutáni közleménye szerint a romániai szakemberek folyamatosan figyelemmel követik a helyzetet, a folyószennyezésért felelős Explo Mining COAL Kft.-t megbírságolják a történtek miatt, és a cégnek a beavatkozási költségeket is fedeznie kell.



A vízügyi igazgatóság ugyanakkor azt is közölte, hogy a bezárt bányák és a meddőhányók állandó vízügyi kockázatot jelentenek a térségben, és a hatóság folyamatosan figyelmezteti az illetékeseket a veszélyekre.