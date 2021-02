Koronavírus-járvány

Brit kutatók: meredeken csökken a fertőzés elterjedtsége Angliában

Brit kutatók csütörtökön ismertetett vizsgálati eredményei szerint meredeken csökkent az év eleje óta a koronavírus-fertőzöttség elterjedtsége az angliai lakosságon belül.



A patinás Imperial College London egyetem által rendszeresen elvégzett valós idejű lakossági járványterjedési felmérések (Real-time assessment of community transmission, REACT-1) legfrissebb, február 4. és február 13. közötti fordulójának adatai szerint az ebben az időszakban szúrópróbaszerűen elvégzett 85 473 koronavírus-szűrés közül 378-nak az eredménye lett pozitív.



A kutatóközpont súlyozott számítási módszertana szerint ez azt jelenti, hogy az angliai lakosságon belül jelenleg 0,51 százalék a fertőzöttségi arány.



A vizsgálatot végző szakértők hangsúlyozzák, hogy a januárban elvégzett előző REACT-felmérés 1,57 százalékos fertőzöttségi arányt jelzett, vagyis azóta több mint a kétharmadával csökkent a koronavírus-fertőzöttség lakossági elterjedtsége Angliában.



Az Imperial College kutatóinak számításai szerint a fertőzés elterjedtségének feleződési ideje 14,6 nap, és ennek alapján az R reprodukciós ráta Angliában jelenleg 0,72. Ez azt jelenti, hogy száz fertőzött átlagosan 72 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést, vagyis a járvány terjedése e mutató szerint is lassul.



Az egyetemi kutatóintézet e becslése jórészt megfelel a brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testülete (SAGE) által elvégzett legfrissebb számításnak, amely szerint az R mutató az Egyesült Királyság egészének átlagban jelenleg 0,7 és 0,9 között van.



Ez a becslés azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 7-9 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést, vagyis a járvány terjedési üteme a SAGE mérőszáma szerint is lassul.



Tavaly július óta most először került a kritikus 1-es érték alá a SAGE által kiszámított becslési sáv felső és alsó széle egyaránt.

A testület számítási módszertana szerint a 0,7-0,9 közötti R ráta azt jelenti, hogy az újonnan bekövetkező koronavírus-fertőzések száma minden egyes nap 2 és 5 százalék közötti ütemben csökken országos átlagban az előző 24 órához képest.



A SAGE kimutatása szerint az országos átlagon belül Londonban, a nagy-britanniai járvány korábbi gócpontjában jelenleg 0,6-0,8 az R mérőszám; ez a legalacsonyabb regionális nagy-britanniai reprodukciós becslési sáv.



Ennek alapján a brit fővárosban minden nap 4-6 százalékkal csökken az előző 24 órához mérve az új koronavírus-fertőzések száma.



Az Imperial College csütörtökön ismertetett új REACT-felmérése is kiemeli Londont azon országrészek között, amelyekben különösen jelentősen csökkent a koronavírus-fertőzés elterjedtsége.



Az egyetemi vizsgálta kimutatta, hogy Londonban az előző felmérés még 2,83 százalékos, a mostani vizsgálat azonban már csak 0,54 százalékos fertőzöttségi arányt mutatott, vagyis a brit fővárosban a koronavírus-fertőzés elterjedtsége a múlt hónaphoz képest hozzávetőleg 80 százalékkal csökkent.