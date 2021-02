Koronavírus-járvány

A németek több mint egyharmada nem adatná be az AstraZeneca-féle oltást

A német lakosság több mint egyharmada nem adatná be magának az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó társaság együttműködésében kifejlesztett védőoltást - mutatta ki egy csütörtökön ismertetett felmérés.



Az online felmérésekkel foglalkozó Civey közvélemény-kutató társaság adatai szerint a német lakosság 34,8 százaléka mindenképpen kihagyná az AstraZeneca-vakcinát, és a járvány ellenére inkább kivárná, hogy megnyíljon a lehetőség egy másfajta védőoltás megszerzésére.



Németországban életkori korlátozással vezették be az oltóanyagot, csak 18 és 64 év közöttiek kaphatják meg. A kormány és az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) - egy független szakértőket összefogó kormányzati tanácsadó testület - ugyan egyaránt hangsúlyozza, hogy ennek csupán az az oka, hogy nincs elég adat a korlátozás nélküli használathoz, és a vakcina hatásos és biztonságos, mégis kialakult a lakossági bizalmatlanság, amelyet a Civey felmérése is jelez.



A tartózkodás a SARS-CoV-2 ellen használható három oltóanyag közül csak az AstraZeneca termékével szemben jellemző. Ezt mutatja, hogy míg a BioNTech/Pfizer- és a Moderna-vakcinából érkező szállítmányok az oltási tervnek megfelelően elfogynak, az AstraZeneca oltóanyagából sajtójelentések szerint országszerte mintegy 650 ezer adag áll a raktárakban, főleg azért, mert sokan nem mennek el beadatni az oltást, amikor megtudják, hogy a legkevésbé népszerű oltóanyagból kapnak.



A német sajtóban elterjedt jellemzés szerint "imidzsprobléma" alakult ki. Ez az életkori korlátozás miatti fenntartások mellett arra vezethető vissza, hogy a BioNTech/Pfizer- és a Moderna-vakcinához képest az AstraZeneca oltásának hatásossága alacsony, és kétséges, hogy mennyire véd a vírus új mutációitól. Tovább erősítették a fenntartásokat a heves oltási reakciókról szóló beszámolók is.

Kormányzati illetékesek és szakemberek igyekeznek megfordítani a lakossági bizalmatlanság erősödésének trendjét. "Szívesen beoltatnám magam az AstraZeneca-vakcinával azonnal, ha sorra kerülnék" - nyilatkozott például Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter szerdán. A Német Immunológiai Társaság (DGfI) főtitkára, Carsten Watzl egy csütörtöki lapinterjúban pedig azt javasolta, hogy vezessenek be egy új eljárási rendet, miszerint aki megkapja a két adagból álló AstraZeneca-oltást, néhány hónap múlva kap még egy adagot egy más technológiával készített vakcinából, vagyis az úgynevezett hírvivő ribonukleinsav (mRNS) használatán alapuló BioNTech/Pfizer-, vagy Moderna-vakcinából. A szakember rámutatott, hogy legkésőbb a negyedik negyedévtől lesz elég oltóanyag minden engedélyezett fajtából, így nincs akadály a terv megvalósítása előtt.



Németországban csütörtökig 2 991 792 ember, a lakosság 3,6 százaléka kapott legalább egy adag oltást a SARS-CoV-2 ellen, nagyjából 50 százalékuk, 1 580 628 ember már mindkét adagot megkapta.