Szlovákiában éppen összeomlik az egészségügy, miután elszabadult a brit mutáns vírus

Szerdán megkongatta a vészharangot Szlovákia, és nemzetközi segítséget kért az Európai Unió civil védelmi rendszerén keresztül a vírus korábbinál jóval fertőzőbb, B.1.1.7 jelű brit variáns terjedésének megfékezéséhez. A szlovák egészségügy olyan kritikus szintre jutott, hogy orvosokra és nővérekre van szükségük. Az egészségügyi minisztérium szerint az intenzív osztályok érintettek leginkább a szakemberhiányban.



Igor Matovic szlovák kormányfő súlyosnak minősítette az országában fennálló járványhelyzetet, "szinte százszázalékosnak" nevezte a vírus brit mutációjának részesedését a fertőzésekben.



Ausztria szinte azonnal felajánlotta segítségét, már szervezik az osztrák katonaorvos- és ápolószemélyzet csapatot. Eddig is aktívan kivették a részüket az európai szolidaritásból, intenzív osztályokon kezelt pácienseket vettek át Franciaországból, Olaszországból és Montenegróból.



Lengyelország sem aprózta el, 200 intenzíves ágyat ajánlott fel segítségül, és bejelentkezett Magyarország is, a V4-es összetartás égisze alatt, de még nincsenek részletek arról, hogy az Orbán-kormány mivel tudja támogatni a szomszéd ország egészségügyi rendszerét a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.



Martin Klus pozsonyi külügyi államtitkár Magyarországnak, Ausztriának és Lengyelországnak is megköszönte a felajánlásokat.