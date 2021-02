Koronavírus-járvány

WHO: világszerte csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma

Tizenhat százalékkal csökkent az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a múlt héten világszerte, és csökkenés állt be a halálozási adatokban is - jelentette be az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO), ám felhívta a figyelmet a vírus mutációinak a terjedésére is.



A világszervezet vasárnap zárult és kedd este ismertetett heti összesítése szerint a Covid-19 regisztrált halálos áldozatainak a száma 10 százalékkal csökkent az azt megelőző héthez képest.



A bejelentésben kiemelték, hogy a Föld hat régiójából csak a Földközi-tenger keleti térségében nőtt az újonnan regisztrált esetek száma, hét százalékkal.



Eközben viszont 20 százalékkal esett az igazolt fertőzöttek száma Afrikában és a Csendes-óceán nyugati térségében, 18 százalékkal Európában, 16 százalékkal az amerikai kontinensen és 13 százalékkal Délkelet-Ázsiában.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hétfőn azt mondta, már ötödik egymást követő héten csökken az újonnan regisztrált fertőződések száma, amelyet így sikerült leszorítani a január első hetében mért 5 millió új eset felére.



"Ez az egyszerű közegészségügyi rendszabályok hatékonyságát bizonyítja, még a nemrég felbukkant mutációk esetében is - jelentette ki a főigazgató, hozzátéve: a tüzet nem oltották el, de sikerült a lángokat mérsékelni.



Figyelmeztetett azonban arra is, hogy ha a világ most felhagy a járvány elleni küzdelemmel, a vírus új erőre kap.



A szervezet adatai szerint a SARS-CoV-2 koronavírus először az Egyesült Királyságban azonosított változatát már 94 országban azonosították (47-en közülük közösségi fertőzést jelentettek), a múlt héten nyolc újabb országban jelent meg.



Az úgynevezett dél-afrikai variánst a múlt héten két, a brazil mutációt hat ország jelentette, ezzel az egyiket már 46, a másikat pedig 21 országban regisztrálták. Az első esetében legalább 12, a másodiknál pedig legalább két esetben közösségi fertőzés során kapták el a mutációkat.