Franciaország

Sikkasztás gyanúja miatt őrizetbe vették Marseille korábbi polgármesterét

Őrizetbe vették szerdán Jean-Claude Gaudint, aki 25 évig volt a dél-franciaországi Marseille polgármestere. Az országosan ismert jobboldali politikust közpénzek elsikkasztásával gyanúsítják - erősítették meg rendőrségi források.



A 81 éves volt városvezető otthonában kedden házkutatást is tartottak.



Jean-Claude Gaudin ügyvédje és hozzátartozói egyelőre nem kívántak reagálni a sajtómegkeresésekre.



A 2020-as önkormányzati választásokat követően visszavonult politikus ellen 2019. június 11-én indult eljárás közhivatalt betöltő személy által elkövetett sikkasztása gyanújával.



Az eljárás során elsősorban olyan emberek helyzetét vizsgálják, akiket nyugdíjba vonulásuk után is foglalkoztatott az önkormányzat.



Egy 2019 végén nyilvánosságra került jelentésben a számvevőszék regionális szervezete a város átláthatatlan pénzügyi kezelésével vádolta meg Jean-Claude Gaudint, a munkatársak fizetésétől kezdve az ingatlanpark szétosztásáig.



A jelentés elsősorban "Marseille városának lehető legolcsóbb nyugdíjazási rendszerét" kifogásolta, amellyel többeket illegális módon a nyugdíjazásukat követően is tovább foglalkoztattak a polgármester kabinetjében. A város tudatosan megsértette a nyugdíjazás szabályait, és így több mint egymillió eurós kárt okozott az adófizetőknek a jelentés szerint.



Az ügyben a pénzügyi visszaélésekkel foglalkozó országos ügyészség decemberben fejezte be a vizsgálatot, és elképzelhető, hogy büntetőbíróság elé küldi a volt polgármestert és hat munkatársát.



Csaknem negyedszázados jobboldali irányítás után Franciaország második legnagyobb városában a Marseille-i tavasz nevet viselő baloldali koalíció nyerte meg júliusban az önkormányzati választásokat. Az új polgármester, a szocialista Benoit Payan február elején arról beszélt, hogy katasztrofális pénzügyi helyzetet örökölt, "a közpénzt pazarolták, kidobták, osztogatták".