Koronavírus-járvány

Újabb 300 millió adag Moderna-vakcinát vesz az EU

Az Európai Bizottság további 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről kötött megállapodást az amerikai Moderna biotechnológiai vállalattal - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben szerdán.



Az Európai Bizottság november elején hagyta jóvá a Moderna vállalattal kötött oltóanyag-beszerzéséről szóló első szerződést, amely összesen 160 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag megvásárlását teszi lehetővé az unió számára.



Az Európai Bizottság szerdai közleménye szerint a Modernával kötött második szerződés értelmében a brüsszeli testület 2021-ben és 2022-ben további 150-150 millió adag oltóanyagot vásárolhat a tagállamok nevében. Az új szerződés lehetőséget biztosít arra is, hogy az unió az oltást alacsonyabb és közepes jövedelmű országoknak adományozza, vagy átirányítsa más európai országokba - közölték.



A Modernával kötött újabb szerződés kiegészíti az uniós oltóanyag-portfóliót, amelybe a Moderna (összesen 460 millió adag) mellett a Pfizer/BioNTech (600 millió adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a Sanofi-GSK (300 millió adag), a Johnson and Johnson (400 millió adag) és a CureVac (405 millió adag) vállalatokkal aláírt vakcinabeszerzések szerepelnek.



Emellett az uniós bizottság december közepén lezárta az amerikai Novavax vállalattal folytatott megbeszéléseket is a koronavírus elleni lehetséges oltóanyaga beszerzéséről, a tervezett szerződés 100 millió adag, illetve akár további 100 millió adag oltóanyag megvásárlását tenné lehetővé az Európai Unió számára.



"Az uniós oltóanyag-portfólió legalább 2,6 milliárd adag vakcinához biztosít hozzáférést Európának, illetve lehetővé teszi, hogy vakcinákat tudjon juttatni a szomszédjainak és partnereinek is" - fogalmazott von der Leyen.



Az Európai Bizottság a BioNTech és a Pfizer által kifejlesztett vakcina számára december 21-én, a Moderna oltóanyagának január 6-án, az AstraZeneca vakcinájának január 29-én adott feltételes uniós forgalomba hozatali engedélyt.