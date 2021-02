Koronavírus-járvány

Szlovákia orvosokat és nővéreket kér az európai uniós országoktól

Szlovákia a koronavírusjárvány leküzdése érdekében segítséget, orvosokat és nővéreket kér a többi európai uniós országtól.



A kérést szerdán hagyta jóvá az Igor Matovic vezette kabinet, amely egyben aktiválta az Európai Unió civil védelmi rendszerét - jelentette a TASR közszolgálati szlovák hírügynökség.



A pozsonyi egészségügyi minisztérium közlése szerint Szlovákia legalább egy hónapra tíz orvost és 25 nővért szeretne kapni, akik a kórházak intenzív osztályain dolgozhatnának. A kórházak egyre inkább súlyos orvos- és nővérhiánnyal küzdenek.



Szlovákia jelenleg a koronavírus-járvány rendkívül erős második hullámával szembesül, s az összlakosságra számított halálos áldozatok számában az első helyre került a világon.



Szerdától kezdve Szlovákiában kötelezően karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki külföldről érkezik az országba. Az intézkedés a szlovák állampolgárokra is vonatkozik - közölte a TA3 szlovák kereskedelmi hírtelevízió.



Kivételt képeznek ez alól a határ mentén lakók, akik naponta átjárnak Szlovákiába dolgozni. Nekik azonban hét napnál nem régebbi negatív tesztet kell felmutatniuk. Nem kötelező a negatív koronavírusteszt felmutatása a kamionosok számára.



A Stella Centrum, a pozsonyi közlekedési információs központ a jelentésében azt állítja, hogy az ellenőrzések miatt a határátkelőkön elsősorban a kamionosoknak kell számítaniuk várakozásokra. Az osztrák és a cseh határátkelőkön szerda délelőtt mintegy félórás volt a várakozási idő. A szlovák kormány a döntést veszélyesebb koronavírusmutációk európai uniós országokban való gyorsuló terjedésével indokolta.



A Szlovákiába utazóknak, akikre nem vonatkoznak a kivételek, a határ átlépése előtt kötelezően egy elektronikus űrlapot kell kitölteniük, majd 14 napos karanténba kell vonulniuk. Ezt legkorábban a 8. napon elvégzett negatív koronavírus teszttel lehet lerövidíteni.



A cseh közszolgálati hírtelevízió úgy értesült, hogy a szlovák határátkelők többségén mobil tesztelő állomásokat állítottak fel azon külföldiek számára, akik Szlovákiában dolgoznak, de nem laknak a határ menti övezetben. Ők a negatív koronavírusteszt alapján szintén elkerülhetik az elszigetelést.



Szlovákiában kedden mintegy hétezer új fertőzést mutattak ki a PCR-, illetve antigéntesztekkel elvégzett szűrések. A járvány halálos áldozatainak száma 105-tel 6168-ra emelkedett - derül ki a korona.gov.sk weboldalon közölt hivatalos kimutatásból. A kórházakban kezelt betegek száma meghaladta a 3800-at.



Folytatódik az oltás is, eddig több mint 246 ezren kapták meg a vakcinát, mintegy 6300-an már a második adagot is. Szlovákia mérlegeli, hogy tárgyalásokat kezd a Szputynik V koronavírus elleni orosz vakcina vásárlásáról, bár még nem regisztrálta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Erről várhatóan a csütörtöki kormányülésen születik döntés.