Koronavírus-járvány

Nem engedik be Csehországba negatív teszt nélkül a külföldi kamionosokat

A cseh rendőrök a Pozsony-Prága autópályán a lanzhoti határátkelőnél csak szerdára virradóra mintegy kétszáz külföldi kamiont fordítottak vissza. 2021.02.17 13:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem engedik be Csehországba azokat a Németországba tartó külföldi kamionokat, amelyek sofőrjei nem rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel. A cseh rendőrök a Pozsony-Prága autópályán a lanzhoti határátkelőnél csak szerdára virradóra mintegy kétszáz külföldi kamiont fordítottak vissza - közölte szerdán Bohumil Malásek rendőrségi szóvivő a CTK hírügynökséggel.



Malásek szerint a rendőrség a cseh egészségügyi minisztérium rendelete alapján intézkedik, amely vasárnap lépett érvénybe. Eszerint a Németországba tartó külföldi kamionokat és más teherautókat csak akkor engedik be Csehországba, ha vezetőjük friss negatív koronavírus-tesztet mutat fel.



A cseh autópályákat a Nyugat-Európába tartó magyarországi kamionok százai használják naponta.



Az intézkedés összefügg azzal a német döntéssel, amely Csehországot a koronavírus új mutációi miatt magasan kockázatos államnak minősítette, vasárnaptól kezdődően felújította a rendszeres határellenőrzéseket, és negatív koronavírus-tesztet követel meg mindenkitől.



A cseh-német határon, főleg hétfőn, helyenként több tíz kilométeres kamionsorok alakultak ki és órákat kellett várakozni. Szerdai jelentések szerint a német rendőrök a hozzájuk tartó csehek, illetve külföldiek mintegy harmadát nem engedik be az országba. Ez súlyos gondokat okoz elsősorban a Németországban dolgozó és eddig naponta ingázó több tízezernyi cseh állampolgárnak.



A cseh rendőrségi szóvivő szerint amennyiben a szlovák határon nem állítanák meg a negatív teszt nélküli kamionosokat, a német határon még hosszabbak lennének a sorok, mint jelenleg.