Állatok

Gyomirtásra kínáltak befogott vad tevéket Ausztráliában egy árverésen

Gyomirtásra kínáltak eladásra több mint 120 befogott vad tevét Ausztráliában. Az online árverésen az állatok egyenként 250 ausztrál dollárért (57 ezer forint) keltek el - írja a The Guardian online kiadása.



A Blackett család birtokán, queenslandi Boulia környékének sivatagi területén élnek a vad tevék. A család időnként értékesíti az állatok egy részét, de ez az első alkalom, hogy online árverést hirdettek, mely a távoli Victoria államból is vonzott licitálókat. A tevéknek azonban nem kellett 26 órát utazniuk a kontinens távoli részébe, mert szerencséjükre két helyi vásárló csapott le rájuk.



A tevék különösen hatékonyan pusztítják a tüskés akáciákat. Ezt a tüskés cserjét Indiából hozták be a kontinensre, és a 20 legkártékonyabb gyom egyike a kontinensen.



A tevék az 1840-es években érkeztek Ausztráliába a brit felfedezők csomaghordó állataiként. A 2015-ös becslések szerint egymillió vad teve él az országban, ritkítás nélkül az a veszély fenyeget, hogy a populáció kilencévente megduplázódik.



Az Északi terület kormánya szerint a tevék a Közép-Ausztráliában megtalálható növények 80 százalékát megeszik, ezzel jelentős kárt okoznak a sivatagi ökoszisztémában és károsítják a sivatagi dűnéket is. Víz után kutatva az ember alkotta infrastruktúrát is megrongálják.