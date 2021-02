Koronavírus-járvány

Nincs elég injekciós tű, több millió adag Pfizer-vakcina veszhet kárba Japánban

A probléma az, hogy a Pfizer hatadagos ampullákban szállítja a vakcinát, amelyhez speciális injekciós tű kell, nem jó a szabványos, amellyel csak öt adagot lehet felszívni, és így a hatodik adag kárba vész. 2021.02.16 10:25 MTI

Japánban egyre nagyobb a félelem attól, hogy az injekciós tűk hiánya lassítani fogja a szerdán kezdődő tömeges oltást a koronavírus ellen, sőt, többmillió adag Pfizer-vakcina kárba veszhet - jelentette a Reuters hírügynökség kedden.



Japán - ahol 126 millió ember él - januárban megállapodást kötött az amerikai Pfizer gyógyszergyárral, hogy az év végéig szállítson az országba 144 millió adagot abból a vakcinából, amelyet a német BioNTechhel közösen fejlesztett ki a koronavírus ellen. Ez a mennyiség 72 millió embernek elég. A probléma az, hogy a Pfizer hatadagos ampullákban szállítja a vakcinát, amelyhez speciális injekciós tű kell, nem jó a szabványos, amellyel csak öt adagot lehet felszívni, és így a hatodik adag kárba vész. A veszteség lehetőségét elismerte kedden egy japán kormányszóvivő. Sem a kormánytól, sem a Pfizer japán szóvivőjétől nem tudta meg kedden a Reuters hírügynökség, hogy a 144 millió adagot ampullánként öt vagy hat adaggal számolták.



A szigetország ugyan felhalmozott eleget a szabványos tűkből, de a speciálisból nem. A kormány többször sürgette a tűgyártókat, hogy gyorsítsák fel a termelést, de nekik ez nehézségekbe ütközik. A tűhiány újabb olyan fejlemény, amely gondot okoz Szuga Josihide japán miniszterelnöknek, mert már eddig is sokat esett a társadalmi támogatottsága a járvány kezelése miatt. Politikailag nagyon fontos volna számára a lakosság gyors beoltása, már csak a nyári tokiói olimpia miatt is, amelyet a kormány mindenképpen szeretne megrendezni a tavalyi halasztás után.



A kormány a Pfizeren kívül az Astra-Zenecával és a Modernával is kötött vakcinaszállítási megállapodást összesen 170 millió adagra.