Izraeli vizsgálat: 92%-kal csökkent a súlyos megbetegedés esélye a beoltottaknál

Az oltásnak köszönhetően az 55 évnél idősebb lakosság körében látványosan csökken azoknak a száma, akik kórházi ellátásra szorulnak vagy súlyos tüneteket produkálnak. 2021.02.15 18:34 MTI

Hétfőn ismertette jelentését a Pfizer–BioNTech-vakcina hatékonyságáról a legnagyobb izraeli egészségügyi szolgáltató, a Clalit.



Eredményeik azt mutatják, hogy 94 százalékkal csökkent azok száma, akik a vakcina mindkét dózisának beadása után tünetetek produkáltak. Továbbá, 92 százalékkal csökkent annak valószínűsége, hogy a beoltottaknál súlyos betegség alakuljon ki.



Az izraeli lakosság több mint felét ellátó szolgáltató 600 ezer, Pfizer-vakcinával beoltott ember esetét hasonlította össze egy olyan 600 ezres, hasonló kórtörténettel rendelkező csoporttal, amelynek tagjai nem kapták meg a vakcinát.



"Egyértelműen megállapítható, hogy a Pfizer koronavírus elleni vakcinája a gyakorlatban is rendkívül hatékony egy héttel a második dózis után, ahogy azt a klinikai vizsgálatokban is jelezték korábban" – mondta Ran Balicer, a Clalit kutatási igazgatója, hozzátéve, hogy a vakcina hatékonysága még nagyobb a második dózis beadása után két, illetve három héttel később.



Az izraeli járványadatokból az látszik, hogy az oltásnak köszönhetően az 55 évnél idősebb lakosság körében látványosan csökken azoknak a száma, akik kórházi ellátásra szorulnak vagy súlyos tüneteket produkálnak. Ugyanakkor a fiatalabb korosztályokon belül továbbra is emelkedik a súlyos esetek és a kórházi ápolásra szorulók száma, mivel őket később kezdték el beoltani.