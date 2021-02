Koronavírus-járvány

Romániában megkezdték az oltást az AstraZeneca vakcinával is

2021.02.15 11:56 MTI

Romániában megkezdték hétfőn a koronavírus elleni oltást az AstraZeneca vakcinájával is, amelyet a 18 és 55 év közötti felnőttek immunizálására használnak.



A brit-svéd gyógyszeripari vállalat által kifejlesztett készítmény a harmadik Romániában bevezetett vakcina a Pfizer/BioNTech és a - február 4-étől alkalmazott - Moderna mellett.



Romániában 2020. december 27-e óta csaknem 687 ezer embert oltottak be koronavírus ellen, közülük 427 ezren a második dózist is megkapták. A közel 1,1 millió ezer beadott vakcinával - a Bloomberg összesítése szerint - Románia negyedik helyen áll az Európai Unióban a lakosság átoltottsága (5,59 százalék) tekintetében.



Romániában - az egészségügyi alkalmazottak immunizálása után - jelenleg az oltási kampány második szakasza zajlik, amelyben a 65 év felettiek, a krónikus betegek, az idősotthonok lakói és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozói kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást. Mivel mind a Pfizer/BioNTech, mind pedig a Moderna az ígértnél kevesebb adagot szállított, a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóinak beoltását átütemezték, hogy a veszélyeztetett csoportoknak elegendő oltóanyag maradjon a második vakcina beadására.



Romániában így gyakorlatilag most kezdődik a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző, illetve fokozott fertőzésveszélynek kitett foglalkoztatási csoportok - a közigazgatásban, energiaszektorban, nemzetvédelemben, közszállításban, távközlésben, oktatásban, szállítmányozásban, élelmezésben, vízműveknél, hulladékgazdálkodásban, temetkezési vállalatoknál, és a sajtóban dolgozók - oltása, ugyanis az AstraZenecát 55 év felettieknek nem adják be.



Az AstraZenecára február 15-étől kezdődően 142 ezren foglaltak időpontot az ebből a célból újonnan megnyitott 180 újabb oltóközpontban. A második fázisban jogosultak többsége - a 65 év felettiek, az öregotthonok lakói - továbbra is a Pfizer/BioNTech és Moderna oltásokat kaphatják a korábban meg megnyitott 578 romániai oltóközpontban.



Romániában eddig másfél millió jogosultnak sikerült időpontot foglalnia a koronavírus elleni oltásra az internetes előjegyzési portálon.



Az első brüsszeli útjáról hazatérő Florin Citu miniszterelnök szombaton azt mondta: hamarosan "felpörög" az oltáskampány, hiszen április folyamán 2,4 millió dózis koronavírus elleni oltás érkezik az országba, így szerinte továbbra is tartható az a célkitűzés, hogy nyár végéig a lakosság 70 százalékát immunizálják Romániában.