15 éves cserediákkal szexelt a tanárnő - férje az egészet végignézte

2021.02.15 10:20 ma.hu

A nő nemcsak megrontotta a kiskorút, de alkoholt és drogot is adott neki.

Szexuális bűncselekmény miatt áll bíróság elé egy 34 éves tanárnő és két évvel idősebb férje a louisianai Youngsville-ben.



Kimberly Wellman-Rich a vádak szerint nemcsak megrontotta a kiskorút, de alkoholt és drogot is adott neki.



Az úgynevezett beleegyezéses szex korhatára az államban 17 év, igy amit tettek, akkor is nemi erőszaknak minősül, ha a cserediákot nem kényszerítették rá az aktusra.



A tanárnő férje nemcsak tudott az afférról, még végig is nézte, ahogy párja és a kamasz fiú szexelnek.