Oroszország

Navalnij: a politikus megfellebbezte a felfüggesztett büntetést letöltendőre változtató ítéletet

A fellebbviteli tárgyalás idejét a letöltendő szabadságvesztés ügyében jövő péntekre tűzték ki a moszkvai városi bíróságon. 2021.02.15 02:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megfellebbezte Alekszej Navalnij védelme az ellenzéki politikus ellen az úgynevezett Yves Rocher-ügyben hozott ítéletet, amely letöltendőre változtatta felfüggesztett szabadságvesztését, eközben pénteken egy másik bíróságon folytatódott egy rágalmazási ügyben indított per ellene.



A fellebbviteli tárgyalás idejét a letöltendő szabadságvesztés ügyében jövő péntekre tűzték ki a moszkvai városi bíróságon. Az illetékes bíróság arra hivatkozva változtatta letöltendőre a büntetést, hogy Navalnij a büntetés-végrehajtás szerint hatvan alkalommal sértette meg a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit. A házi őrizetben eltöltött idő figyelembevételével a politikusnak két év nyolc hónapot kell börtönben letöltenie az elsőfokú ítélet alapján.



Alekszej Navalnijt és öccsét, Oleget az Yves Rocher Vostok-ügyben 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén ítélték el, amiért szállítmányozási cégük a vád szerint túlszámlázott a francia kozmetikai cég oroszországi leányvállalatának. Alekszejre három és fél év, öt évre felfüggesztett, öccsére, Olegre pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság. Az ítélet szerint a fivérek 26,8 millió rubel (a rubel jelenleg mintegy négy forintot ér) kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának, és további 4,5 milliót egy másik cégnek. Navalnij támogatói szerint az ügyben politikai verdikt született.



Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2017 októberében "önkényesnek" és "nyilvánvalóan észszerűtlennek" minősítette az ítéletet, azt állítva, hogy a Navalnij fivérektől megtagadták a tisztességes eljáráshoz való jogot, egyúttal felülvizsgálatot kért. Az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a bírósági döntést.



Pénteken egy moszkvai bíróságon folytatódott az a per, amelyet Navalnij ellen egy második világháborús veterán, Ignat Artyomenko megrágalmazása címén indítottak. Artyomenko egy politikai kampányfilmben szerepelt, amely a tavalyi alkotmányreform-szavazásra agitált. Ennek szereplőit az ellenzéki politikus "lakájoknak", "árulóknak" és "az ország szégyenének" nevezte. A megújított alaptörvény értelmében Vlagyimir Putyin orosz elnök akár 2036-ig is hatalmon maradhatna.

Vera Akimova bíró a tárgyalás elutasította az ellene a vád által benyújtott elfogultsági kifogást. Az ügyvédek szerint a bíró a múlt pénteki tárgyalási napon bebizonyította, hogy részrehajló, valamint hogy a vádtól és külső tényezőktől függ. A védelem azt is kifogásolta, hogy a bíróság állami tévétársaságoknak felvételeket szolgáltatott ki a perről, amelyen hivatalosan képrögzítés nem történt.



Navalnij - a veterán kitüntetéseire utalva - ismét "felmedálozott bábunak" minősítette Artyomenkót, unokáját, Igor Kolesznyikov vállalkozót pedig azzal vádolta meg, hogy "kufárkodásra" használja a nagyapját.



Az ügyész közölte, hogy a megromlott egészségű, 94 éves veterán Navalnij inkorrekt magatartása miatt a továbbiakban nem vesz részt a tárgyaláson. A bíró pénteken a hangneme miatt 15 alkalommal utasította rendre politikust, de nem távolíttatta el a teremből.



A pert keddig elnapolták. A pénteki tárgyalás hat szünettel mintegy 10 órán át tartott. Az eljárást Navalnij politikai pernek tekinti.



A tárgyalás napján újabb videót tett közzé a világhálón a Navalnij által alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK), amelyben Marina Pevcsih, az FBK kutatási részlegének vezetője kijelentette, hogy már minden negyedik orosz látta azt a filmet, amelyben az elítélt politikus azt állította, hogy Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot érő) titkos uradalmat építtetett fel magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében.



Navalnij valótlannak nevezte azt az állami médiában elhangzott állítást, hogy az anyag összeállítása a németországi stúdióban egymillió euróba került. Bizonyítékként felmutatott egy, a kétnapos munkálatokról kiállított 1800 eurós számlát. Emellett hamisnak minősítette Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek azt a korábbi kijelentését, hogy Putyin Németországban archivált dossziéjához csakis a német titkosszolgálat közreműködésével lehet hozzáférni. Felvételeket mutatott be arról, hogy az anyagokat a kérdéses helyszínen forgatva korábban a Gazprom Media tulajdonában lévő NTV is lefilmezte.



A Putyin állítólagos palotájáról szóló filmnek egyébként a YouTube számlálója szerint péntek kora délutánig csaknem 111,7 millió megtekintése volt.