Koronavírus-járvány

Kaptak kis enyhítést a lengyelek, végigcsapattak az utcákon - videók

Megnyithattak hétvégén Lengyelországban a vendéglátóipari egységek és a sípályák is. Több se kellett a hónapok óta bezártan élő embereknek: tódultak a hegyekbe, síeltek, ittak, buliztak - mindent is csináltak, amit eddig nem lehetett. A korlátozások feloldásának ünneplésekor természetesen sokan átestek a ló túloldalára, és verekedésbe, rongálásba, garázdaságba torkollottak a bulik.



Annyi erejük és kedvük is volt, hogy még egy autót is felgyújtottak - ami valljuk be, a franciáknál mindennapos, de az abortusztörvényt is szigorító lengyeleknél?



A fesztiválhangulat péntek óta tart, hatalmas a tömeg, mivel 50%-os kapacitáson üzemelhetnek a vendéglátóhelyek, rengeteg a helyi és a turista is.



Az emberek táncolnak, énekelnek, csoportokba verődve buliznak az utcákon, köztereken. Az utóbbi 24 órában csak Zakopanéban 137 alkalommal kellett intézkedniük a rendőröknek.



A helyi hatóságok – köztük a város polgármestere is – eközben arra figyelmeztették az embereket, hogy ha nem tartják be a távolságtartás szabályait, akkor kénytelenek lesznek visszavezetni a korlátozásokat.

Długie teleskopowe pałki i atakuj?cy policjant, na ul. Krupówki w Zakopanem. Panie @MariuszCiarka czy tak powinni sie zachowywać policjanci? #zakopane

Ľródło: @24tp_pl pic.twitter.com/lZXWeKl9bn — Jagna Marczułajtis-Walczak (@JagnaMarczulajt) February 14, 2021

W Zakopanem zgromadzenie spontaniczne w ramach walki z koronawirusem przeprowadziło tłumnie weekendowe odkażanie. Wczoraj wieczorem na Krupówkach alkohol lał się strumieniami... pic.twitter.com/D90KUxm3su — Stumbras (@stumbras3) February 13, 2021