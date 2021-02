Koronavírus-járvány

Kolozsváron vasárnaptól ismét bezárnak a vendéglők és az előadótermek

A romló járványhelyzet miatt alig egy héttel a nyitás után vasárnaptól ismét bezárnak a kocsmák, a vendéglők, a szórakozóhelyek, a színházak és a mozik Kolozsváron - közölte a Kolozs megyei prefektusi hivatal a sürgősségi helyzetek megyei bizottságának péntek délutáni ülése után.



A bizottság egy hete tette lehetővé a beltéri vendégfogadást, miután a múlt pénteken közölt statisztikában Kolozsváron is három alá esett az elmúlt két hétben jegyzett, ezer lakosra számított új fertőzések száma, és a város lekerült a vörös zónába sorolt, erősen fertőzött települések listájáról.



A hét folyamán azonban súlyosbodott a járványhelyzet a városban és környékén. A pénteken közzétett adatok szerint Kolozsváron 3,49, és az elővárosainak számító Szászfenesen és Kisbácsban 3,60 illetve 3,73 ezrelékes a fertőzöttségi ráta.



A vasárnaptól visszatérő szabályok értelmében a beltéri kiszolgálás csak a szállodákban működő vendéglőkben engedélyezett, ott is csak az elszállásolt vendégeket szabad ellátni. A vendéglők és bárok csak a kültéri teraszokon szolgálhatják ki a vendégeiket.



A kültéri kiszolgálás jelenleg a szokatlanul hideg időjárás miatt nem vonzó. Kolozsváron pénteken délután mínusz tíz fokot mutattak a hőmérők, de a hidegérzetet az erős szél is fokozta. Az országos meteorológiai intézet pénteken kibocsátott figyelmeztetése szerint hétfőig rendkívül hideg marad az idő Románia teljes területén.