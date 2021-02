Románia

Hólapáttal verték össze a biztonsági őrök a tolvajokat egy bukaresti üzletben - videó

Két férfi próbált néhány terméket eltulajdonítani az egyik bukaresti bevásárlóközpontból, azonban a biztonsági őrök észrevették, hogy mire készülnek, és kegyetlenül elbántak velük. Nemcsak ütötték és rugdosták, hanem még egy hólapáttal is verték őket, hiába könyörögtek keservesen a tolvajok, hogy hagyják abba - írja a Maszol.ro.



Annak ellenére, hogy az egyik férfi fájdalmában már esdekelt a biztonsági őröknek, hogy fejezzék be az ütlegelését a hólapáttal, a férfiak folytatták a bántalmazását: puszta kézzel verték, majd rúgták is a földön fetrengő tolvajokat.



A januárban, Bukarest hatodik kerületében történt esetről készült felvételek csak most láttak napvilágot, és a rendőrség szerint az ügyet nem jelentették náluk. A bevásárlóközpont képviselői is megszólaltak a felvételek megjelenése után, és kijelentették, hogy az efféle kegyetlen magatartás a biztonsági őrök részéről elfogadhatatlan.



Az ügyben a hatóságok hivatalból eljárást indítottak a biztonsági őrök ellen ütlegelés és más erőszakos cselekmények gyanújával.