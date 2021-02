Koronavírus-járvány

Javulnak a járványügyi adatok Izraelben

Javulnak a koronavírus-járvánnnyal kapcsolatos adatok Izraelben; napok óta folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma, a pozitív tesztek aránya, és a súlyos esetek száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.



Óvatos optimizmusra ad okot, hogy egy hónap után 1000 alá esett a koronavírus súlyos szövődményes eseteinek száma a kórházakban, amit a szakemberek az egyszer már beoltottak több mint 40 százalékos arányával magyaráznak.



Az oltási kedv növelése érdekében az ultraortodox Bné Brakban a polgármesteri hivatal "zöld éjszakát" hirdetett csütörtökön, melyen négy oltóponton este hattól éjfélig adták be a jelentkezőknek a vakcinát az egészségbiztosítók. A frissen oltottak ajándékcsomagot is átvehettek, benne egy tányérnyi sóletet, péksüteményt, és egy doboz üdítőitalt.



A Makkabi nevű egészségbiztosító pénztár kutatása szerint az oltás működik: az általuk már kétszer beoltott 523 000 emberből - főként idősekből és veszélyeztetett, háttér-betegségektől szenvedőkből - mindössze 544-en fertőződtek meg, s közülük is csak 15-en kerültek csak kórházba. A mégis beteggé váltak közül nyolcan enyhe, hárman közepes, négyen pedig súlyos állapotba kerültek, és senki sem vesztette életét közülük.



Mindezek alapján a való életben, főként idős páciensek körében 93 százalékban bizonyult hatékonynak az Izraelben használt, a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina, ami szinte teljesen megfelel az eredetileg ígért 95 százalékos aránynak.



Izrael a kilencedik helyen áll a világon a fertőzöttek számában a népességhez viszonyítva, az országban élők 7,68 százalék kapta el a koronavírust tavaly február óta, de óriásiak a különbségek az országon belül: az ultraortodox városok magasan vezetik a statisztikát.



Az ultraortodox Modiin Illit csaknem 30 százalékát diagnosztizálták vírushordozóként az elmúlt évben, a nem vallásos Ramat Ganban, Herzlián és Kfar Szabán viszont ez az arány 4 százalék alatt van.



Csütörtökön 78 380 embert oltottak be először és 68 589-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech oltóanyagával. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 765 771-en (az ország lakosságának 40,87 százaléka) kapták meg az első és 2 396 547-an a második dózis vakcinát is.



Csütörtökön 75 574 tesztből 4922 vírushordozót azonosítottak, ami 6,7 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 716 643-an fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 65 360 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1551 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 985-en súlyos állapotban vannak, és 304 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 5286-an haltak meg Izraelben.