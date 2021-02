Korrupció

Korrupció gyanújával házkutatást tartottak az osztrák pénzügyminiszternél

A gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó államügyészség (WKStA) csütörtökön házkutatást tartott Gernot Blümel pénzügyminiszter, valamint két másik, meg nem nevezett személy lakásán. A házkutatás a miniszter beleegyezésével történt, és oka a Novomatic szerencsejáték-nagyvállalattól az Osztrák Néppártnak (ÖVP) juttatott feltételezett pártadományok utáni nyomozás. Az ellenzék a pénzügyminiszter lemondását követeli.



A WKStA egy úgynevezett "önkéntes alapon" elvégzett ellenőrzést tartott a miniszter lakásán, miután a kaszinók ügyében kihallgatások történtek. Ennek tényét a minisztérium titkársága is megerősítette.



Blümel kijelentette, hogy a vádakat csak a médiából ismeri, illetve az ennek nyomán született beszélgetésből az államügyészséggel. Önként hozzájárult a házkutatáshoz, megkönnyítendő a nyomozást, hisz "a vádak néhány szóban tisztázhatók". "Semmiféle adományt nem fogadtam el a Novomatic-tól." - hangsúlyozta a tárcavezető.



A gyanú alapját egy 2017-ből származó üzenet képezi, miszerint a Novomatic akkori elnök-vezérigazgatója, Harald Neumann arra kérte Blümelt, hogy segítsen egy találkozó létrejöttében Sebastian Kurz jelenlegi kancellárral, akkori külügyminiszterrel, a beszélgetés egyik témája az adományozás, másik sarkalatos pontja "egy olaszországi probléma" lett volna.



A Novomatic olaszországi érdekeltségei révén akkoriban több problémás területtel küzdött: egyrészt konfliktusai adódtak az adóügyi szabályozással, másrészt egy függőben lévő eljárás miatt 150 millió eurós büntetés is fenyegette a céget. Nyilvánvalóan tanácsot vagy segítséget vártak volna a külügyminisztériumtól. Ez a terv azonban elsikkadt.

Neumann az ügyvédjén, Norbert Wess-en keresztül kiállt amellett, hogy "sem tőle személyesen, sem a Novomatic-tól semmilyen párt - így az ÖVP sem - kapott semmilyen adományt. Ilyen ígéret - kiváltképp Olaszországot érintő tematikával - sem hangzott el soha."



Az ÖVP köreiben is az az egyöntetű vélemény, hogy soha nem érkezett pártadomány a Novomatic-tól a pártkasszába. Kurz kancellár egy tavaly nyári vizsgálóbizottsági meghallgatáson is hangsúlyozta, hogy pártja - elvi okokból - soha nem fogadott el adományt szerencsjáték-, dohány- vagy fegyvergyártó cégektől.



A Blümel elleni nyomozásról kedd óta folytak találgatások az osztrák sajtóban, melynek kirobbantója a csak "iratgyűjtő újságíró" néven emlegetett Ashwien Sankholkar volt, aki egy Twitter posztban tette közzé az ügyben szerinte érintettek - köztük Blümel - nevét. Az ügyészség csak annyit közölt, hogy állami tisztségviselő megvesztegetésének gyanúja ügyében folyik a nyomozás.



Blümel elmondta, hogy készségesen átadott minden iratot és elektronikus eszközt a hatóságnak, valamint hozzátette: "Kész vagyok a továbbiakban is bármit megtenni, ami szükséges az ügy gyors tisztázásához, és a hamis vádak cáfolatához."



Az ellenzék a pénzügyminiszter lemondását követeli.



"Egy olyan pénzügyminiszter, akinél szerencsejáték-ügyben házkutatás történik, nem lehet sokáig miniszter, és le kell vonnia a következtetéseket." - mondta Beate Meinl-Reisinger, a Liberális Fórum (NEOS) elnöke.



Christian Deutsch, a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) szövetségi ügyvivője is lemondásra szólította fel Blümelt: "A mai házkutatás után, mely feltételezhető pártadományok miatt zajlott, a miniszter azonnal lépjen vissza."



"Ha ez nem kellő ok a lemondásra, akkor a kancellár is kellemetlen helyzetbe kerülhet. Fiatalkori barátság ide vagy oda, fel kell állnia a székéből" - jelentette ki a történtek ismeretében az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, Michael Schnedlitz.