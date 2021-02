Koronavírus-járvány

Félmillió gyerek iskolába járhat, kétmillió még otthon marad Izraelben

Félmillió gyerek iskolába járhat, kétmillió még otthon marad az oktatási rendszer részleges, csütörtöki megnyitásával Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című helyi újság honlapja, a ynet csütörtökön.



A gyerekek döntő többsége továbbra is az interneten vagy telefonos utasításokkal folytatja a tanulást, de a kevésbé fertőzött, "zöld" és "sárga" besorolású településeken csütörtökön több mint egy hónap után visszatérhettek az iskolapadokba.



A hatóságok engedélyezték, hogy a fertőzöttebb helyeken is találkozhassanak tanáraikkal a tanulók, legfeljebb tízfős csoportokban, a szabad ég alatt tartanak foglalkozásokat számukra, de ezeken inkább a csaknem egy éve otthon tartózkodó diákok szorongásait oldják és próbálják kibeszélni, a tanulásra csekélyebb hangsúly esik.



Sok gyerek szülei éppen a koronavírus-járvány idején költöztek új otthonba, más helyre, nekik egyáltalán nincsenek új barátaik, mert nem volt lehetőségük megismerkedni osztálytársaikkal.



A 12-es kereskedelmi TV szerda esti híradójában ismertetett közvélemény-kutatás szerint az izraeliek nagyon elégedetlenek az oktatással, erre a területre kapta a kormány a legrosszabb osztályzatot, jóval rosszabbat a koronavírus-járvány gazdasági és egészségügyi kezelésénél.



Chajim Kanyevszki rabbi, az ultraortodoxok spirituális vezetője éles hangú támadást intézett az ország vezetése ellen, mert szerinte sorsára hagyta a gyerekeket a koronavírus-járvány idején.



"Izrael gyermekeinek oktatása a kormány gondjainak legvégén található, minden más kérdés elsőbbséget élvez ezzel szemben, amely a nemzet éltető eleme" - közölte a rabbi, és az iskolák minél gyorsabb megnyitását sürgette a járványügyi előírások figyelembe vételével.



Kanyevszki utasítására az ultraortodox településeken számos oktatási intézmény a kormány tiltása ellenére nyitva maradt a zárlat idején, ami a szakemberek szerint jelentősen hozzájárult a járvány terjedéséhez. A 65 évesnél idősebb ultraortodoxok körében minden 73. ember életét vesztette a koronavírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeiben.



Szerdán 68 548 embert oltottak be először és 69 983-at másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 685 515-en (az ország lakosságának 40 százaléka) kapták meg az első és 2 326 783-an a második dózis vakcinát is.



Szerdán 76 359 tesztből 5540 vírushordozót azonosítottak, ami 7,5 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 711 981-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 67 808 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1599 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1027-en súlyos állapotban vannak, és 314 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 5265-en haltak meg Izraelben.