Koronavírus-járvány

Johnson: a veszélyeztetett csoportokból még kétmillió embert be kell oltani

Meghaladta a 13 milliót Nagy-Britanniában azoknak a száma, akik megkapták a koronavírus elleni vakcina első dózisát, de a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokból csaknem kétmillió embert még be kell oltani - mondta szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a Downing Streeten tartott esti sajtótájékoztatóján felidézte: a brit kormány hivatalos célkitűzése az, hogy február 15-ig, vagyis jövő hétfőig a koronavírus-járványtól leginkább veszélyeztetett csoportok mindegyik tagja - 15 millió ember - megkaphassa az oltásnak legalább az első dózisát.



A brit egészségügyi minisztérium szerda este közzétett adatai szerint a december 8-án indult oltási kampány kezdete óta 13 058 298-an kapták meg a koronavírus elleni oltóanyag első adagját, a második dózisban 519 553-an részesültek.



Így az eddig beadott oltások száma az első és a második dózissal együtt több mint 13,5 millió.



A brit miniszterelnök a szerda esti sajtótájékoztatón kiemelte: ezek az adatok azt jelentik, hogy Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb országában - a felnőtt lakosság negyede, a 75 év felettieknek és az idősotthonok lakóinak, vagyis a legveszélyeztetettebb elsőbbségi csoportok tagjainak több mint a 90 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját.



Ez azonban azt is jelenti, hogy ezekből a csoportokból csaknem kétmillió embert még be kell oltani - mondta a kormányfő.



Boris Johnson kérte, hogy aki ebből a lakossági csoportból még nem részesült a vakcinában, jelentkezzen az erre kialakított online felületeken vagy telefonon.



A brit miniszterelnök ugyanezt kérte a szociális gondozószolgálatok azon tagjaitól is, akiket még szintén nem oltottak be.



A szociális ellátó hálózatokban dolgozókat a brit oltási menetrend szintén a leginkább veszélyeztetett elsőbbségi csoportokba sorolja.



Johnson hangsúlyozta: senkinek nem kell messzire utaznia az oltásért, Nagy-Britanniának nincs olyan lakója, akitől tíz mérföldnél - 16 kilométernél - messzebb lenne a legközelebbi oltási központ.



Kijelentette: nem azért kéri jelentkezésre az elsőbbségi csoportokba tartozók közül azokat, akik valamilyen okból még nem részesültek az oltásban, hogy teljesíteni lehessen valamiféle számszerű célkitűzést, hanem azért, hogy emberéleteket lehessen megmenteni, súlyos betegségeknek lehessen elejét venni, és így az egész ország tehessen egy lépést a normalitáshoz visszavezető hosszú és nehéz úton.



Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak nemrégiben elmondta: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják az oltást, a koronavírus-járvány okozta halálozások és a kórházi kezelést igénylő súlyos betegségek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.

A szerda este ismertetett legfrissebb adatok az új fertőződések, a kórházi kezelésre szorulók és a halálozások számának folytatódó jelentős csökkenését mutatják.



A brit egészségügyi minisztérium ismertetése szerint a szerda este zárult egy hétben országszerte 113 336 koronavírus-fertőzést szűrtek ki, 43 435-tel, 27,7 százalékkal kevesebbet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.



Az elmúlt egy hétben 15 780 pácienst szállítottak kórházba a koronavírus okozta Covid-19 betegség miatt, 4609-cel, 22,6 százalékkal kevesebbet, mint a múlt szerdán véget ért egyheti időszakban.



A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapítása után 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - a szerdán zárult egy hétben 5516 páciens haláláról érkezett jelentés.



Ez azt jelenti, hogy a Covid-19 betegség okozta nagy-britanniai halálozások heti száma 1932-vel, 25,9 százalékkal csökkent az előző héttel összevetve.