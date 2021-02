Koronavírus-járvány

WHO: a 65 év felettieknek is ajánlják az AstraZeneca vakcináját

Az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett koronavírus elleni védőoltás előnyei lényegesebbek, mint bármilyen kockázat, és ajánlható széleskörű felhasználásra, így a 65 év felettiek beoltására is - közölte szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői bizottsága.



Az Immunizációs Stratégiai Szakértői Tanácsadói Csoport (SAGE) közölte, hogy a vakcinát két adagban kell alkalmazni, 8-12 hét különbséggel az első és a második oltás között.



A SAGE azt is közölte, hogy bár kérdések merültek fel a vakcinának a vírus dél-afrikai változatával szembeni hatékonyságával kapcsolatban, "nincs ok arra, hogy ne javasolnák a használatát".