Koronavírus-járvány

Babis: aki nem szavazza meg a szükségállapot meghosszabbítását, felelős lesz az áldozatokért

Minden cseh képviselő, aki csütörtökön a prágai parlament alsóházában nem fogja támogatni a szükségállapot meghosszabbítását, személyesen is felelős lesz polgártársai haláláért - jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő újságírók előtt csütörtökön Belgrádban, ahol szerb partnerével a koronavírus elleni védekezésről és az oltási folyamatban szerzett tapasztalatokról tárgyalt.



"Ha valaki holnap (csütörtökön) nem szavazza meg a szükségállapotot, akkor közvetlenül felelős lesz polgártársaink haláláért. Személyesen lesz felelős. Ha nálunk emelkedni fog a halálozási ráta, akkor az ellenzéknek vállalnia kell ezért a felelősséget is" - mondta Babis, akinek szavait a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24) idézte.



A cseh kormányfő úgy véli, hogy a szükségállapotnak semmi köze a költségvetéshez vagy más problémákhoz. "Ha harcolni akarunk a Covid ellen, akkor bizonyos intézkedéseket kell tennünk. Ha valaki vissza akarja hívni a hadsereget (a kórházakból), és egészségügyünk összeomlását szeretné, akkor kérem, vállalja ezért a felelősséget is" - tette hozzá a miniszterelnök.



Csehországban február 14-én jár le a szükségállapot hatálya, amely többszöri meghosszabbítás után tavaly október 5. óta van érvényben. Babis kormánya azt kéri a parlamenttől, hogy a szükségállapotot 30 nappal, március 16-ig hosszabbítsa meg. Kérését a súlyos koronavírus- járványhelyzettel indokolja. Bizonyos óvintézkedések elfogadása jelenleg ugyanis csak a szükségállapot idején lehetséges.



A korábbi esetekben a koalíciós kormány kérését a kabinetet eddig kívülről támogató kommunista párt segítségével sikerült elfogadtatni a parlamenti alsóházban. Az ellenzéki kommunista párt vezetősége azonban pénteken elutasította a kormány beadványának támogatását arra hivatkozva, hogy a kabinet nem teljesítette a pártnak tett ígéreteit. A többi ellenzéki párt is különböző feltételeket szab a szükségállapot meghosszabbításának támogatására. A Polgári Demokratikus Párt, a TOP 09 párt és a kereszténydemokrata KDU-CSL alkotta Spolu (Együtt) választási koalíció már bejelentette, hogy szintén nem fogja támogatni a szükségállapot meghosszabbítását.



"Eddig is sokszor támogattuk a kormányt, és ezt újra megtesszük, ha értelmes dologgal lép elénk. A közvéleménynek azonban tudnia kell azt is, hogy a kormány csak egyetlen témáról tárgyal velünk: támogassuk a szükségállapot meghosszabbítását" - kommentálta a kialakult helyzetet Petr Fiala, a polgári demokraták elnöke.

Andrej Babis szerdán elismerte, hogy kormányának egyelőre nem sikerült megszereznie a parlamenti többség támogatását a szükségállapot meghosszabbításához. A kormányfő szerint miniszterei utasítást kaptak, elemezzék, mennyire felelne meg a cseh törvényeknek, ha a kormány a jelenlegi szükséghelyzet megszűnte után saját kezdeményezésére hirdetne ki újabb harminc napra szükséghelyzetet. Jan Hamácek kormányfőhelyettes, a koalíciós Cseh Szociáldemokrata Párt elnöke szerint nem biztos, hogy ez az út összeegyeztethető lenne a cseh törvényekkel vagy az alkotmánnyal. Hamácek leszögezte: egészen az utolsó pillanatig tárgyalni kell az ellenzékkel.