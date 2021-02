Bűnügy

Meggyilkoltak egy magyar bejárónőt Németországban: szakadt melegítőben, iratok nélkül találtak rá

December 4-én veszett nyoma a 48 éves B. Diánának, aki eltűntként szerepelt a magyar rendőrség hivatalos honlapján is. Az ózdi asszony munka reményében utazott tavaly Németországba, egy ideig Münchenben, majd Stuttgartban próbálkozott, végül Kaiserslauternben talált munkát, a helyi sajtó szerint egy amerikai család bejárónőjeként - írja a Bors.

December 4-én veszett nyoma a 48 éves B. Diánának, aki eltűntként szerepelt a magyar rendőrség hivatalos honlapján is. Az ózdi asszony munka reményében utazott tavaly Németországba, egy ideig Münchenben, majd Stuttgartban próbálkozott, végül Kaiserslauternben talált munkát, a helyi sajtó szerint egy amerikai család bejárónőjeként - írja a Bors.



Tavaly december 14-én egy nő holttestére bukkantak Kaiserslautern Staubörnchenstraße nevű utcájában.



B. Diánát meggyilkolták, de mivel nem voltak nála iratok, a lakosság segítségét kérték, hogy a kabátja és a tetoválása alapján segítsek az azonosításban.



A sajtó tudni véli, hogy az ügyben karácsony előtt letartóztattak valakit, a férfi azonban tagad, és a rendőrség azóta is keresi a tettest, vagy éppen a férfi tettestársait. Az asszony ismerőseit sokkolták a történtek.



"Dia nagyon kedves nő volt, tisztességgel dolgozott, Németországba is azért ment ki. Nagyon remélem, hogy hamarosan meglesz, aki ezt művelte vele, és a családja olyan végtisztességet adhat neki, amit megérdemel" - mondta Diánáról az egyik ismerőse.



Az ügyben nagy erőkkel folyik a nyomozás, egyelőre rengeteg a tisztázásra váró részlet.