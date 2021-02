Koronavírus-járvány

Horvátországban is jelen van a koronavírus brit mutációja

Nyolc embernél igazolták Horvátországban a koronavírus brit mutációját - jelentette be Alemka Markotic járványügyi szakember, a válságstáb tagja a testület szerdai sajtótájékoztatóján.



Markotiv kiemelte, hogy nem meglepő a vírusvariáns horvátországi megjelenése, de nem nőtt napi új esetek száma, ami kedvező fejlemény.



Bernard Kaic járványügyi szakember elmondta: az új mutáció rendkívül gyorsan terjed, a fertőző képessége 50-70 százalékkal nagyobb az eddigi koronavírusénál. A megvizsgált minták még január második feléből származnak, így a brit vírustörzs már közel egy hónapja kering az országban - húzta alá.



Horvátországban az utóbbi 24 órában 577 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 236 333-at. Egy nap alatt 14 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5238-ra emelkedett. Kórházban 1055 beteget ápolnak, közülük 92-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma 2596.



A szomszédos Szlovéniában keddre 1439-cel 175 796-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 13 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3667-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 864-en vannak kórházban, 160-an intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 14 ezer.



Az országban 44 500 tesztet végeztek kedden. Kötelezően tesztelték az oktatásban és nevelésben dolgozókat, valamint a kormány új rendelete szerint azokat is, akik kedden kinyitották üzleteiket és szolgáltatásaikat. Ennek ellenére nyolc százalékkal esett vissza a heti új esetek számának átlaga, és csökkent a kórházban kezelt betegek száma is, ez pedig már megközelíti azt a határt, amely alapján a szlovén kormány ismét enyhíthet a járványügyi intézkedéseken.



A kormány múlt pénteki döntése szerint az ország egész területén kinyithattak a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók, a dolgozókat pedig hetente kell tesztelni az új koronavírusra. Egyes szolgáltatásokat is csak azok vehetik igénybe, akik rendelkeznek 24 óránál nem régebbi PCR- vagy antigén teszttel. Ilyenek például a kozmetikai kezelések vagy a masszázs.



A hétfői munkaszüneti nap után keddtől az egész ország területén megnyitottak az óvodák, és megkezdődik az oktatás az általános iskolák első három osztályában. Az oktatásban és nevelésben dolgozókat is minden héten tesztelik a tanítás megkezdése előtt.