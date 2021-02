EU

Uniós biztos: az EU továbbra is határozottan kiáll Ukrajna területi integritása mellett

Az Európai Unió továbbra is határozottan kiáll Ukrajna területi integritása mellett - hangsúlyozta Oroszország beavatkozását bírálva Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke az Európai Parlament (EP) EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról szóló vitája keretében kedden.



A biztos elmondta: Európában nem lehet katonai erőt, erőszakot alkalmazni, országok lerohanására. Az EU segíteni kíván az ukrán válság megoldásában és ezt az új Oroszország elleni szankciók bevezetése is alátámasztja.



Mint mondta, Ukrajna fontos partnere Európának, ezért az unió politikai és mintegy 1,2 milliárd eurós pénzügyi támogatást nyújt az országnak, hogy ösztönözze a további reformokat, egy ellenállóbb gazdaság kiépítéséhez. Véleménye szerint a két fél közötti társulási megállapodás egyrészt szabadkereskedelmi térséget hoz létre, másrészt közelebb hozza az unió országai és Ukrajna gazdaságait és társadalmait. Hozzátette azonban, hogy bár több reformot végrehajtottak az országban, de a korrupció és az állami intézményekre gyakorolt nyomás még mindig problémát jelent. A koronavírus-járvány elleni küzdelemmel kapcsolatban elmondta: az Ukrajna az EU támogatásával, a Covax nemzetközi mechanizmuson keresztül, mintegy 2,3 millió oltóanyaghoz juthat hozzá.



Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás Ukrajnával ígéretesen alakul, ugyanakkor az ukrán fél trükkökkel próbálja kijátszani az egyezményt. Felhívta a figyelmet, hogy az EU-nak több esetben sikerült Ukrajnát jobb belátásra bírni, ami annak köszönhető, hogy az unió szilárdan kiáll kereskedelmi érdekei mellett.



"Ezt a stratégiát kelleni az EU-nak folytatni politikai ügyekben is, és nem szabadna eltűrnie az Ukrajnában élő magyar kisebbség elleni atrocitásokat" - hangsúlyozta.



Bocskor Andrea fideszes képviselő felszólalásában kiemelte, hogy Ukrajnában többek között olyan komoly problémák vannak, amelyre az EU-nak reagálnia kellene. Ilyenek például a szélsőséges nézetek terjedése, illetve ilyen módszerek alkalmazása, a média és véleményszabadság, továbbá az anyanyelv használatához való jog és oktatási jogok korlátozása, a magyar kisebbségeket érő folyamatos megfélemlítés, a politikai nyomásgyakorlás és a hatósági túlkapások - taglalta.



"A magyar közösségek ellenségként kezelik Ukrajnában, pedig a nemzeti kisebbségi törvény és az alkotmány széles körű jogokat biztosít számukra" - hangsúlyozta a kárpátaljai képviselő. Utalt arra, a magyar kormány évek óta támogatja a helyi magyar közösséget, ez azt is bizonyítja, hogy a magyar közösség a híd szerepét tölti be bilaterális és uniós kapcsolatokban egyaránt.



Ara Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció EP képviselője úgy értékelte: " az orosz propagandamédiában egyre több jel utal arra, hogy a jelenlegi nyugalmi állapot nem tart sokáig Ukrajnában."

"Éppen ezért meg kell erősíteni és bővíteni kell a biztonságpolitikai kapcsolatokat Ukrajnával, mivel az ország biztonsága elválaszthatatlan Európa biztonságától" - fogalmazott a képviselő.