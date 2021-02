Koronavírus-járvány

Ukrajnában kismértékben ismét nőtt az új fertőzöttek száma

Ukrajnában kismértékben ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, keddre több mint 2,6 ezer, a megelőző napinál mintegy ötszázzal több új beteget jegyeztek fel, kórházba viszont a múlt hetinél jóval kevesebben kerültek.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 2656 új esettel 1 249 646-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 127 áldozattal 23 771-re. Eddig 1 084 608-an gyógyultak meg, közülük előző nap csaknem kilencezren, az aktív betegek száma így több mint hatezerrel 141 267-re csökkent.



Előző nap 865 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba. Számuk a múlt héten még kétezer közeli volt.



A legtöbb új beteget, 525-öt az elmúlt napokhoz hasonlóan megint a nyugati országrészben lévő Ivano-Frankivszk megyében jegyezték fel. Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban 243-mal nőtt az azonosított fertőzöttek száma, meghaladva a 130,5 ezret, az elhunytaké pedig tizeneggyel 2458-ra emelkedett.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter egy tévéinterjúban közölte: a kormányzat a mostani adatok és az egészségügy helyzete alapján nem kényszerül arra, hogy májusig szigorítson a jelenleg érvényben lévő karanténkorlátozásokon az országban.



Online tájékoztatóján közölte, hogy tárcája hamarosan elindít egy információs portált, amelyen egy helyen elérhető lesz minden információ a védőoltásokkal kapcsolatosan, beleértve a különböző lakossági csoportok beoltásának szakaszait is. Hozzátette, hogy ezen a portálon is fel lehet majd iratkozni oltásra, továbbá a házi orvosoknál.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon beszélt Albert Bourlával, a Pfizer vállalat vezérigazgatójával. Az államfő hivatalos honlapján hétfőn kiadott tájékoztatás szerint utóbbi ígéretet tett: mindent megtesznek azért, hogy mielőbb megérkezzen Ukrajnába a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináinak első szállítmánya. Az Egyesült Államok kijevi nagykövete pedig arra tett hétfőn ígéretet, hogy Washington segít Ukrajnának az igen alacsony hőmérsékletigényű vakcina tárolásának és szállításának megoldásában.



Az UNIAN hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában a hónap közepén szeretnék elkezdeni a lakosság beoltását. Ehhez december végén írt alá a kormány megállapodást a Sinovac kínai vállalattal mintegy 1,9 millió dózis megvásárlásáról.



Január végén az egészségügyi tárcánál bejelentették, hogy Ukrajna bekerült azon országok közé, amely a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül az elsők között kapnak Pfizer/BioNTech gyártású vakcinát, és már jóváhagyták 117 ezer dózis szállítását Ukrajnának. Ezen felül február közepe és az év második negyedének vége között várható 2,2-3,7 millió közötti dózis az AstraZeneca vállalattól.



Az ukrán vezetés folyamatosan tárgyal további oltóanyagok beszerzéséről is.