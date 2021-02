Koronavírus-járvány

A római járványkórház igazgatója szerint minden hatékony vakcina használatát engedélyezni kell

A fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani kórház vezetője úgy vélte, a Szputnyik V eddig megjelent dokumentációja azt mutatja, hogy az orosz vakcina "kiváló".

A koronavírus ellen rendelkezésre álló összes hatékony vakcina, közöttük a "kutatási eredmények szerint kiváló" Szputnyik V szabad használatát szorgalmazta Francesco Vaia olasz orvosprofesszor, a Spallanzani római járványkórház egészségügyi igazgatója, aki a nyolcvan év felettiek oltása elindításával egy időben nyilatkozott az MTI-nek.



Francesco Vaia kedden kijelentette, az egészség közös jó, így az egészséget biztosító oltóanyagnak is közös tulajdonnak kell lennie.



"Amikor vakcinákról van szó, meg kell szabadulnunk a politikai előítéletektől és az ipari érdekektől. Ha egy oltóanyag működik, engedélyeztetnünk és használnunk kell" - hangoztatta. A fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani kórház vezetője úgy vélte, a Szputnyik V eddig megjelent dokumentációja azt mutatja, hogy az orosz vakcina "kiváló". Vaia professzor hangsúlyozta, nem elég egy vagy két vakcina, "hatalmas mennyiségű dózisra van szükségünk, ezért minden rendelkezésre álló, hatékony vakcinára szükségünk van".



Francesco Vaia hibának nevezte, hogy az Európai Unió központosította a vakcinarendelést és -elosztást. "Olaszország elsőként lépte át január első felében az egymilliós vakcinázási számot, azóta viszont késnek a szállítmányok" - emlékeztetett. Úgy látta, az országoknak "szót kell emelni a késés ellen" annak érdekében, hogy a vakcina szállítmányok rendszeresen érkezzenek, és az országok tartalékolni is tudjanak. Kijelentette, a közegészségügyi vészhelyzetben "erkölcsi nyomást kell gyakorolni" a gyógyszercégekre: osszák meg szabadalmaikat, így az országok is gyárthatják a vakcinákat. Követendő példaként Albert Sabint említette, aki közkinccsé tette az általa kifejlesztett oltóanyagot.



Több tízezer embert oltottak már be a római Gianicolo-dombon emelkedő kórházkomplexumban. A Spallanzaniba érkezett meg az első olaszországi vakcina-szállítmány december 27-én, ennek a kórháznak az orvosait és ápolóit oltották be elsőként. A maximum eddig ezer adag oltás beadása volt egyetlen nap alatt. Az adatok szerint súlyos reakció ezidáig senkinél nem jelentkezett, néhányan belázasodtak, de csak pár napra.



A Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcináját használják, mivel kizárólag egészségügyi dolgozókat oltanak, valamint hétfőtől már nyolcvan év felettieket is. Az idősek interneten keresztül, zöldszámon vagy a háziorvosok segítségével regisztrálhatnak. A Pfizer/BioNTech második dózisát az első után három héttel, a Modernát négy héttel később adják be.



A Róma körüli Lazio tartomány indította el elsőként a nyolcvan év felettiek oltását. A régióban több mint 400 ezer a számuk, hétfőn több mint 3600 időst vakcináztak, közülük több mint kétezret a fővárosban.

"A vakcinázás az egyetlen gyógymód, és minél jobban fel kell gyorsítani az oltást" - hangoztatta Francesco Vaia. Megjegyezte, nem aggódik különösebben a már Olaszországban is megjelent brit, brazíliai és dél-afrikai vírusvariáns miatt. "A vírus saját dolgát végzi, vagyis átalakul, ahogyan korábban is tette, hiszen tavaly nyáron a spanyol mutáció volt jelen nálunk" - mondta. Hozzátette, ő nem szokott első és második hullámról sem beszélni, mivel több mint egy év óta ugyanarról a járványról van szó, az új koronavírus "soha nem ment el".



Felidézte, hogy a Spallanzani kórházba tavaly január 29-én érkezett meg egy római szállodából taxival az a kínai turista házaspár, amelynek tagjai az első nem olasz fertőzöttek voltak. "Nem várták meg a mentőt sem, maguktól jöttek, amikor felismerték magukon a tüneteket. Rajtuk azonosítottuk elsőként a vírust. Két hónapig kezeltük őket, távozásukkor negyvenezer eurót adományoztak a kórházunknak" - emlékezett Francesco Vaia kórházigazgató.