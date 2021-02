Koronavírus-járvány

A fertőzöttek száma 106,4 millió, a gyógyultaké 59,3 millió a világon

A világon 106 471 878 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 325 055, a gyógyultaké 59 382 170 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint kedd reggeli adatai szerint.



Egy nappal korábban az intézet 106 137 857 fertőzöttet, 2 316 772 halottat és 59 155 709 gyógyultat tartott nyilván.



A fertőzés 192 országban és régióban van jelen.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 27 090 932 fertőzött volt eddig a napig, és 464 933-an haltak meg.



Indiában 10 847 304 fertőzöttet, 155 158 halálos áldozatot és 10 548 521 gyógyultat jegyeztek fel.



Brazíliában 9 524 640 fertőzöttről, 231 534 halálos áldozatról és 8 478 818 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban 3 971 315 a fertőzöttek száma, és 113 014-en haltak meg a betegségben.



Oroszországban 3 939 162-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 75 828-ra, a gyógyultaké pedig 3 434 163 -ra emelkedett.



Franciaországban 3 400 323 fertőzöttet és 79 571 halálos áldozatot regisztráltak.



Spanyolországban 2 989 085 fertőzöttről és 62 295 halálos áldozatról számoltak be.



Olaszországban 2 644 707 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 91 580, és 2 133 523-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Törökországban 2 539 559 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 26 900.



Németországban 2 296 323 a fertőzöttek száma, 61 873 a halottaké, 2 054 340-en meggyógyultak.



Kolumbiában 2 157 216 fertőzöttet és 55 993 halálos áldozatot tartanak nyilván.



Argentínában 1 980 347 a fertőzöttek és 49 171 a halottak száma.



Mexikóban 1 932 145 az igazolt vírusbetegek és 166 200 a halottak száma.



Lengyelországban 1 550 255 a regisztrált fertőzöttek, 39 087 a halálos áldozatok és 1 307 161 a meggyógyultak száma.



A Dél-afrikai Köztársaságban 1 476 135 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 46 290-en meghaltak, 1 360 204-en pedig felgyógyultak.



Iránban 1 466 435 fertőzöttet, 58 469 halálesetet és 1 253 554 gyógyultat tartanak számon.



Ukrajnában 1 288 669 fertőzöttet jegyeztek fel, 24 828 a halottak száma és 1 110 927 a meggyógyultaké.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 100 389 fertőzéses esetet tartottak nyilván kedd reggel, valamint 4822 halálos áldozatot és 93 883 gyógyultat.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.