Koronavírus-járvány

Lagarde: a mentőcsomag gyors végrehajtása már idén növekedési pályára állíthatja az európai gazdaságot

Noha az oltóanyagok gyártása és az oltások megkezdése reményt keltő, a koronavírus újabb mutációinak megjelenése továbbra is fenyegetést jelent a gazdaságra. 2021.02.09 00:30 MTI

Mihamarabb végre kell hajtani a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk helyreállítását célzó európai uniós pénzügyi csomagot, az újraindítási alap tervszerű végrehajtása ugyanis akár már ebben az évben növekedési pályára állíthatja az európai gazdaságot - jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke Brüsszelben hétfőn.



Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén az Európai Központi Bank 2020-as éves jelentéséről tartott EP-vitán Christine Lagarde aláhúzta, noha az oltóanyagok gyártása és az oltások megkezdése reményt keltő, a koronavírus újabb mutációinak megjelenése továbbra is fenyegetést jelent a gazdaságra.



Kijelentette, a gazdasági fellendüléshez elengedhetetlen, hogy a tagországok kormányai és az uniós központi intézmények a helyreállítást segítő EU-csomag forrásainak gyors folyósítása és a növekedést serkentő befektetési projektek támogatása révén kiegészítsék az EKB erőfeszítéseit. A pénzügyi csomag végrehajtása a gazdasági növekedés beindítása mellett olyan uniós célkitűzések sikeréhez is hozzájárulhat, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a digitális átállás - szögezte le.



Beszédében Lagarde kiemelte, hogy az infláció az év elején jellemzően növekedést mutatott, és ebben az időszakban fontos a kiigazító monetáris politika folytatása. Ez biztosíthatja a gazdasági fellendülés garanciáját jelentő pénzügyi finanszírozási feltételek megmaradását. Elmondta: a bizonytalanság csökkentése érdekében az EKB alkalmas pénzügyi feltételeket kíván biztosítani, hogy helyreálljon a befektetői és a fogyasztói bizalom, mert ez az előfeltétele annak, hogy az infláció a járvány okozta válság előtti pályára térjen vissza.



Lagarde arról is beszélt, hogy a központi bankok nem felelősek az éghajlatváltozási politikákért, ugyanakkor pénzügyi és makrogazdasági következményei miatt nem hagyhatják figyelmen kívül a jelenséget. Kijelentette: az Európai Központi Bank megbízatásának megfelelően fog hozzájárulni a káros éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Zöld kötvényeinek arányát például növelni fogja, figyelmet fordít arra, hogy miként jelenhet meg az éghajlatváltozás elleni küzdelem a monetáris politikában, illetve éves éghajlatváltozási jelentéseket fog készíteni - tette hozzá.