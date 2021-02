Koronavírus-járvány

Angol tisztifőorvos-helyettes: nem lesz domináns a dél-afrikai vírusvariáns

A dél-afrikai koronavírus-variáns terjedési tulajdonságai nem valószínűsítik, hogy ez a változat válna a legelterjedtebbé Nagy-Britanniában - mondta hétfőn Jonathan Van Tam angliai tisztifőorvos-helyettes.



A Downing Streeten tartott sajtóértekezletén Van Tam professzor leszögezte: a brit koronavírus-járvány domináns okozója a Délkelet-Angliában tavaly azonosított kenti változat, és bőséges mennyiségű vizsgálati adat utal arra, hogy e variáns ellen hatékonyak a brit oltási kampányban jelenleg használt vakcinák is.



Hozzátette: a brit sajtóban "kissé ijesztő szalagcímek" alatt megjelent értesülésekkel ellentétben valószínű az is, hogy a Nagy-Britanniában legnagyobb számban használt Oxford/AstraZeneca-oltóanyag a dél-afrikai koronavírus-variáns esetében is alkalmas a súlyosabb megbetegedések kialakulásának megakadályozására.