Lengyelország

18 évet ült ártatlanul - most hatalmas kártérítést kaphat

Mintegy másfél milliárd forintnak megfelelő kártérítést kap a dél-lengyelországi Opole bíróságának hétfői döntése alapján az a lengyel férfi, akit egy kiskorú lány meggyilkolása címén ártatlanul elítéltek, és 18 évet töltött börtönben, mielőtt 2018-ban felmentették volna a vád alól.



Tomasz Komenda története szabadulását követően nagy visszhangot kapott Lengyelországban. A még nem jogerős ítélet alapján a lengyel igazságügy történetében az eddig kiszabott legnagyobb összegű kártérítést kellene kifizetni neki.



A ma 44 éves férfit 2004-ben ítélték 25 éves szabadságvesztésre. A bíróság bizonyítottnak találta, hogy 1996 szilveszteri éjszakáján megerőszakolt és meggyilkolt egy 15 éves lányt.



A férfi 18 évi börtön után, 2018-ban szabadult, miután a lengyel legfelsőbb bíróság felmentette a vád alól. Tavaly két másik férfit ítéltek el a gyilkosság elkövetéséért.



Komenda közel 19 millió zlotyt (mintegy 1,5 millárd forint) követelt az államtól a börtönben töltött évekért, a fogolytársak, valamint a börtönőrök egy részétől is elszenvedett szexuális zaklatásért és egyéb bántalmazásért. Mivel a börtönévek története drasztikus részleteket tartalmaz, a férfi által kezdeményezett eljárást a nyilvánosság kizárásával folytatták, és titkosítják az ítélet indoklását is.



A bírósági döntés kihirdetése után Komenda a sajtónak elmondta: az ítélethozatal napján ő a maga részéről lezárja a börtönbeli évek témáját. Kielégítőnek nevezte kártérítés mértékét, aláhúzva: még egy ilyen magas összegért sem kívánná senkinek, hogy akár egyetlenegy napot töltsön el börtönben olyan körülmények között, mint amelyekben neki volt része.



Elmondta azt is: nem hiszi, hogy az ő esetének következményei lesznek majd azok számára, akik elítélték őt, mindazonáltal számára most a jövő a legfontosabb.



Komenda a börtönben háromszor kísérelt meg öngyilkosságot. Fogságbeli emlékeit Grzegorz Gluszak lengyel újságíró rögzítette egy 2018-ban kiadott könyvben. Tavaly a lengyel mozikban bemutatták a sorsát feldolgozó filmdrámát is, januártól az alkotás bővített változata filmsorozat formájában is elérhető az interneten.



A jelenleg egy lengyel alapítvány munkatársaként dolgozó Komendának tavaly novemberben fia született jegyesétől, akivel szabadulása után ismerkedett meg.