Koronavírus-járvány

A középolasz Umbriában több várost lezárnak a vírusmutációk terjedése miatt

Az új koronavírus brazíliai és angol mutációjának gyors terjedése miatt hétfőtől két hétre karantén alá helyezik Perugia és Terni város térségét, miközben Bolzano ismét vörös, vagyis kiemelten veszélyes zónába kerül át - közölték az egészségügyi hatóságok vasárnap.



A 166 ezer lakosú Perugiát és térségét lezárják hétfő nulla órától. A lakosság kizárólag engedéllyel, vagyis munkavégzés vagy más súlyos indok miatt hagyhatja el lakhelyét. Az élelmiszerboltok kivételével leáll a kereskedelem, vendéglátás és a teljes oktatás visszaáll internetre.



Hasonló korlátozások lépnek életbe a Ternivel szomszédos kisvárosokban és településeken. A karanténrendelkezés február 21-ig érvényes.



A zárlatot a SARS-CoV-2 vírus brazíliai és angol mutációjának gyors terjedése miatt vezetették be. A Brazíliában kialakult koronavírus-mutációt február legelső napjaiban mutatták ki umbriai betegeken, és számuk péntekre már átlépte a negyvenet.



A szintén közép-olaszországi Abruzzo tartományban a 14 év feletti diákok visszatérnek a távoktatásra. Pescara városában a tantermi oktatást minden évfolyamon felfüggesztik.



Hétfőtől ismét kiemelten járványveszélyes, vörös színű zónába helyezik vissza Bolzanót és környékét egészen február 28-ig.



Ezzel egy időben Olaszország nagy részén tovább enyhítették a korlátozásokat. Továbbra is tizenhat tartomány tartozik a kevésbé veszélyes, sárga színű térségbe, ahol napközben nyitva tarthatnak a bárok, éttermek, és újranyitottak a múzeumok is. Az érintett tartományok már azt sürgetik, hogy a bárok, kávéházak és éttermek 18 óra helyett este tízig tarthassanak nyitva.



Oldották a korlátozásokat Trentinóban is, miközben a régió másik fele, vagyis Alto Adige továbbra is közepesen veszélyes térségnek számít. Ugyanígy közepes fokozatba tartozik Puglia, Szicília és Umbria karanténon kívüli része, ami azt jelenti, hogy továbbra sem dolgozik a vendéglátóipar, és nem lehet elhagyni a városok, települések területét.



A járvány kezdete óta több mint 91 ezren haltak meg Olaszországban a Covid-19 betegség szövődményeiben. Csak január elseje óta 16 ezer beteg hunyt el. A halottak életkor átlaga 82 év.



A tervek szerint kedden kezdődik meg az AstraZeneca által kifejlesztett védőoltás terjesztése, a vakcinából valamivel kevesebb mint 250 ezer dózis érkezik az első szállítmánnyal. Az oltóanyagot az 55 év alattiak kapják meg, elsőként a pedagógusok és más oktatási dolgozók, a fegyveres erők és rendfenntartók tagjai, a börtönőrök és a büntetés-végrehajtási intézetek lakói.