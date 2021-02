Koronavírus-járvány

Osztrák kancellár: az EU-s gyógyszerfelügyelet is felelős a vakcinahiányért

Az osztrák kancellár szerint a gyártási nehézségek mellett az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is felelős azért, hogy nem megfelelő az ellátás az EU-ban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védőoltásokból.



Sebastian Kurz egy vasárnapi német lapinterjúban kiemelte, hogy jó megoldás a közös vakcinabeszerzés, és a tárgyalásokat a gyártókkal a tagországok megbízásából folytató Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megbízható partner a tagállami kormányoknak.



"Az viszont problematikus, hogy milyen lassú és bürokratikus az EMA" - tette hozzá az osztrák kormányfő a Welt am Sonntag című lapban közölt interjúban, hozzátéve, hogy "az EU-n kívül sokkal gyorsabb volt az engedélyeztetés".



Arra a felvetésre, hogy a brüsszeli bizottságban szokás "oltóanyag-nacionalizmust" emlegetve elutasítani a beszerzés körüli bírálatokat, azt mondta, hogy szerinte mindenekelőtt az "engedélyeztetés sebessége" és a gyártók szállítási nehézségei miatt "szuboptimális" a vakcinaellátottság az EU-ban.



Sebastian Kurz arról is szólt, hogy beadatna magának orosz vagy kínai fejlesztésű védőoltást, "ha az oltóanyagokat engedélyezték Európában". Aláhúzta, hogy "az oltóanyagoknál csak a hatékonyság, a biztonságosság és a gyors hozzáférhetőség a fontos, és nem a geopolitikai küzdelmek".



Kifejtette, hogy egész biztosan megpróbálnának osztrák cégeknél gyártókapacitást biztosítani orosz vagy kínai vakcina előállításához, ha a fejlesztő megszerzi a szükséges EU-s engedélyeket. Mint mondta, ugyanígy járnának el máshonnan származó vakcinák esetében is, mert "az a lényeg, hogy lehetőleg gyorsan beszerezzünk sok biztonságos oltóanyagot, mindegy, hogy melyik országban fejlesztették ki őket".