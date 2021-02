Koronavírus-járvány

Izrael óvatos nyitásba kezdett a magas járványügyi adatok ellenére

A karantén végeztével jóval magasabb az aktív fertőzöttek és a súlyos betegek száma, mint egy hónapja, de a vírus reprodukciós rátája 1,2-ről 1-re csökkent. 2021.02.08 04:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izrael óvatos nyitásba kezdett a közel egyhónapos szigorú zárlat után, dacára a magas járványügyi adatoknak - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja vasárnap.



Vasárnap reggel hét órakor befejeződött a január 8-án bevezetett harmadik, "hermetikus" országos zárlat, amely szemben az első és második karanténnal csekélyebb eredményt hozott, szakértők szerint a koronavírus fertőzőbb brit változata és a lakosság fegyelmezetlenebb viselkedése miatt.



A karantén végeztével jóval magasabb az aktív fertőzöttek és a súlyos betegek száma, mint egy hónapja, de a vírus reprodukciós rátája 1,2-ről 1-re csökkent, ami azt jelenti, hogy minden vírushordozó átlagosan egyetlen másik embernek adja át a fertőzést.



Egyelőre nem született döntés a bölcsődék, óvodák és iskolák újraindításának időpontjáról és módjáról, noha ez jelentősen meghatározza a gazdaság beindításának lehetőségét, a szülők visszatérését munkájukhoz.



A ynet értesülései szerint csak kedden nyithatnak részlegesen az oktatási intézmények a kevésbé fertőzött "zöld" és "sárga "településeken. A kedvezőtlenebb járványügyi helyzetben lévő "narancssárga" és "piros" helyeken is lesz oktatás, de valószínűleg csak a jövő héttől, csak kis csoportokban és csak minden második nap, valamint ott a kertekben és udvarokon tartják majd a foglalkozásokat a tavasziasan meleg időben.



A pontos ütemterveket és útmutatásokat még nem véglegesítették. Az egészségügyi és az oktatási minisztérium illetékesei vasárnap benyújtják javaslataikat a kormány esti ülésén, ahol megvitatják és megszavazzák azokat.



Vasárnap reggeltől feloldották a lakások elhagyásának ezer méteres korlátozását. Ismét dolgozhatnak az ügyfél-forgalmat nem bonyolító munkahelyeken, illetve a szolgáltatóipar azon területein, ahol egyszerre csak egy emberről gondoskodnak, vagyis többek közt újranyithatnak a fodrászok és a kozmetikusok.



A vendéglők és kávéházak továbbra is csakis házhoz szállítással vagy elvitelre dolgozhatnak, de ismét látogathatóak a nemzeti parkok és a természetvédelmi területek, és egy-egy család tagjai kibérelhetnek hétvégi szállásokat maguknak.

A tel-avivi Ben Gurion repülőtér zárva marad február 20-ig, de újabb mentőjáratokat szerveznek a Dubajban és New Yorkban rekedt izraeliek hazaszállítására.



A nyitás időpontját a csütörtök esti viharos kormányülésen határozták el, ahol heves vita támadt, mert Benjámin Netanjahu miniszterelnök csak vasárnap éjfélkor, Beni Ganz védelmi miniszter viszont már péntek reggeltől véget vetett volna a zárlatnak. Végül a vasárnap reggelben állapodtak meg.



Szombaton 21 ezer 61 embert oltottak be először és 21 ezer 171-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 millió 426 ezer 415-en, az ország lakosságának 37,18 százaléka kapta meg az első és valamivel több mint kétmillió a második dózist is.



A 90 évnél idősebbek 90 százaléka, a 80 és 90 év közöttiek 83 százaléka, a 70 és 80 közöttiek 93,9 százaléka, a 60-70 közöttieknek pedig a 77,3 százaléka már megkapta legalább az első oltást.



A szombati ünnepnapon elvégzett, a szokásosnál jóval csekélyebb számú, 28 ezer 852 tesztből 2624 vírushordozót azonosítottak, ami 9,4 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 686 ezer 774-en fertőződtek meg a SAR-CoV-2 vírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. A járvány harmadik hullámának jelenlegi, leszálló ágában 71 ezer 596 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1786 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1110-en súlyos állapotban vannak. A vírus okozta szövődmények miatt tavaly február óta 5074-en haltak meg Izraelben.