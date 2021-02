Tech

Lekapcsolták az internetet Mianmarban

A mianmari junta az egész internetet lezárta szombaton az országban, míg előző nap még csak a közösségi médiát nem lehetett használni. Újabb, több ezres tüntetés van a legnagyobb városban, Rangunban a hadsereg hatalomátvétele miatt és az országot eddig ténylegesen vezető, most már őrizetben tartott Aung Szan Szú Kjí szabadon engedéséért.



Az internetes és mobilszolgáltatók utasítást kaptak csütörtökön a puccsista kormánytól, hogy blokkolják a Facebookot, majd pénteken hogy a Twittert és az Instagramot is, "további rendelkezésig". Ennek ellenére a virtuális magánhálózatokon meg tudtak szerveződni az újabb tüntetések, ezért a katonai vezetés az egész internetet - a vezetékes és a mobilhálózatot is - lezárta az országban a NetBlocks Internet Observatory nevű megfigyelőcsoport szerint.



A hadsereg hétfőn, a parlament ülése előtt néhány órával vette át a hatalmat, és őrizetbe vette a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít, Mianmar de facto vezetőjét, valamint több más magas rangú politikust. A lépést azzal indokolták, hogy a kormány nem reagált a katonaságnak a feltételezett választási csalásokkal kapcsolatos panaszaira.