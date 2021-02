Koronavírus-járvány

Belgiumban valamelyest enyhítik a korlátozásokat

A 11,5 milliós lélekszámú Belgiumban az elmúlt héten enyhén, - 5 százalékkal - növekedett az új fertőzéses esetek száma, amihez a kiterjedtebb tesztelés is hozzájárult.

A belga kormány pénteken bejelentette, hogy enyhíti a koronavírus-járvány terjedését lassító korlátozásokat, jövő hét szombattól kinyithatnak a fodrászatok, illetve valamivel előbb az állatkertek, a vidámparkok és a kempingek is.



A rendelkezések értelmében a fodrászatok akár több vendéget is fogadhatnak egyszerre a higiéniai szabályok betartása mellett, azonban más kozmetikai szolgáltatások vagy fizikai kontaktussal járó szolgáltatások újranyitását - amennyiben tovább enyhül a járványhelyzet - csak március elejétől fogja engedélyezni a kormány.



Alexander de Croo belga kormányfő a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy azért döntöttek fodrászszalonok újranyitása mellett, mert "a test ápolása fontos szerepet játszik a jó közérzet fenntartásában, és átsegíthet a mindennapi nehézségeken". Hozzátette azonban, hogy ez egy nagyon óvatos elhatározás volt, mert a járványhelyzet még mindig körültekintésre késztet.



A táborhelyek, víkendfalvak már február 8-ától kinyithatnak, azonban vendéglátó egységeiket továbbra sem üzemeltethetik.



A 11,5 milliós lélekszámú Belgiumban az elmúlt héten enyhén, - 5 százalékkal - növekedett az új fertőzéses esetek száma, amihez a kiterjedtebb tesztelés is hozzájárult. A kórházi felvételek és elhalálozások aránya azonban 12, illetve 20 százalékkal csökkent. Az elmúlt 7 nap alatt napi átlagban 2349 embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje, 118-an kerültek egészségügyi intézményekbe ápolásra, valamint 40-en haltak bele a járvány okozta betegségbe. Ez idáig a lakosság 3,1 százalékát oltották be a koronavírus elleni első adag vakcinával.