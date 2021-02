Vadállatok

Átharapta gondozója torkát egy tigris Ukrajnában

Megölte gondozóját egy tigris egy észak-ukrajnai állatkertben.



A 47 éves férfi a biztonsági előírásokat megszegve egyedül ment be etetéskor a vadállat ketrecébe, ahol a tigris valamiért rátámadt és átharapta a torkát. Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a férfi meghalt.



A tragédia a Kijevtől 150 kilométerre északkeletre, a Csernyihivi régióban fekvő Mena város állatkertjében történt az ukrán média pénteki beszámolói szerint.



A menai állatkert tigriseken kívül oroszlánokat, pumákat, leopárdokat és medvéket is tart.



Zinajda Makszimenko, az állatkert igazgatója szerint nem tudni, hogy a több mint 10 éve az intézményben dolgozó munkatársuk miért ment be egyedül a tigrisketrecbe.



A rendőrség vizsgálatot indított a biztonsági előírások megszegése miatt.