Koronavírus-járvány

Romániában a települések kétharmadában minden diák visszatérhet az iskolába

Románia 3181 települése közül 2129-ben minden diák visszatérhet hétfőtől az iskolába - közölte pénteken Sorin Cimpeanu oktatási miniszter.



A tárcavezető Vlad Voiculescu egészségügyi miniszterrel együtt tartott sajtóértekezletén ismertette azt a közös miniszteri rendeletet, amely a hétfőn kezdődő második félévben szabályozza az iskolalátogatás, illetve távoktatás feltételeit és azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel a koronavírus-járványt próbálják féken tartani.



Romániában tavaly november 9-én a járvány második hullámának megfékezése érdekében költöztették országszerte az internetre az oktatást. A hatóságok a fertőződések számának csökkenése nyomán most úgy döntöttek: megnyitják az iskolákat azokon a településeken, amelyeken nem rendeltek el vesztegzárat a koronavírus-járvány miatt.



Azokon a - zöld zónába sorolt - településeken mehet minden diák iskolába, ahol a megelőző két hétben a lakosság kevesebb mint egy ezrelékénél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést.



Románia 903 településén jelenleg egy és három ezrelék közötti az utóbbi kéthetes fertőzési ráta. Ezekben a sárgával jelölt térségekben csak az alsó tagozat (1-4. osztály), illetve a záróvizsgákra készülő 8. és 12. osztályok tanulói vehetnek részt személyesen az órákon, a többiek maradnak az online oktatásnál.



Az országban 149 olyan település van, amelyben a fertőzési ráta jelenleg meghaladja a három ezreléket. Itt a vörössel jelölt forgatókönyvet alkalmazzák: csak a kisdiákok térhetnek vissza az iskolapadokba.



A hagyományos óralátogatáshoz visszatérő iskolákban is egészségügyi óvintézkedésekkel próbálják elejét venni a fertőződésnek. Tanárok és diákok számára is kötelező a védőmaszk viselése, a tantermekben a lehető legnagyobb távolságra - elvileg legalább egy méterre - ültetik egymástól a diákokat, rendszeresen szellőztetik az osztálytermeket.



Az egészségügyi miniszter szerint az iskolákat antigén-gyorstesztekkel látják el, hogy mielőbb azonosítani lehessen a fertőzötteket, de a fertőzésgyanús kiskorúakat csak a szüleik hozzájárulásával tesztelik. A szülőket arra kérik, ne engedjék iskolába koronavírus-tünetekkel gyerekeiket.



Ha egy alsó tagozatos osztályban fertőzés jelenik meg, 14 napra felfüggesztik a jelenléti oktatást. Ha egy felső tagozatos vagy gimnáziumi osztály tanulója fertőződik meg, az iskola vezetése dönthet arról, hogy csak az illető kontaktjait vagy az egész osztályt karanténba helyezi-e, a második fertőződés esetén azonban már mindenképpen internetre kell költöztetni az oktatást.



A települések járványügyi besorolását hetente frissítik, így a fertőzési ráta függvényében változik majd, hogy hol mehetnek iskolába, és hol folytatják távoktatási rendszerben a tanévet a diákok.