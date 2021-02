Koronavírus-járvány

Romániában hamarosan dominánssá válhat a fertőzőbb brit vírusmutáció

Romániában hamarosan dominánssá válhat a koronavírus Nagy-Britanniából elterjedt, sokkal fertőzőbb mutációja - állapította meg Dumitru Jardan biológus, a MedLife magánklinika-hálózat vezető kutatója, miután 90 véletlenszerűen kiválasztott minta közül 24 esetben azonosították a brit vírusvariánst.



A Mediafax hírügynökség pénteken számolt be a MedLife tanulmányáról, amelynek nyomán 52-re - vagyis szinte duplájára - emelkedett a brit vírusmutációval beazonosított romániai fertőzöttek száma. A cég szakemberei a január 25-29. között pozitívnak bizonyult koronavírus-tesztek közül véletlenszerűen választottak ki 13 különböző városból származó 90 mintát, amelyek további elemzése nyomán megállapították, hogy ezek több mint 26 százalékánál a brit vírusmutációról van szó.



Bár a tanulmányból nem vonhatók le statisztikai következtetések, a kutatás vezetője szerint az mindenképpen megállapítható, hogy a fertőzőbb mutáció is közösségi szinten, követhetetlenül terjed Romániában, ezért nagy a valószínűsége, hogy dominánssá válik az országban.



A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentése szerint az utóbbi napon 2580 újabb koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ami néhány százalékponttal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Romániában eddig 740 ezer embernél mutatták ki a vírust, közülük 35 ezer jelenleg is fertőző. A járvány már csaknem 19 ezer áldozatot követelt, közülük 73-an az utóbbi 24 órában vesztették életüket.



Az országban - a megfelelően felszerelt laboratóriumok hiánya miatt - csak becslések léteznek arról, hogy milyen arányban terjednek az országban a fertőzőbb, új vírusmutációk. A média arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyorstesztek kereskedelmi forgalmazása nyomán a fertőzöttek egy részéről nem szereznek tudomást a hatóságok, a tünetmentes, vagy enyhébb tüneteket produkáló fertőzöttek ugyanis sok esetben eltitkolják a saját kezdeményezésre végzett antigénteszt pozitív eredményét, hogy elkerüljék a kéthetes karantént.