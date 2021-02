Koronavírus-járvány

Olaszországban ismét lezárják Alto Adige térségét

Három hétre ismét vörös zóna, vagyis karantén alá helyezett terület lesz az észak-olaszországi Alto Adige a koronavírus-járvány miatt - jelentette be a tartomány, valamint Bolzano kormányzója, Arno Kompatscher pénteken, miközben az ország többi részén további enyhítésre készülnek.



Arno Kompatscher közlése szerint február 8. és 28. között teljesen lezárják a majdnem 521 ezer lakosú tartományt a "kiemelten rossz" járványmutatók miatt.



A térségben a vendéglátás eddig sem működött, és hétfőtől újra bezár a kereskedelem is. Tilos a városok, települések közötti közlekedés, az oktatást teljesen távtanításra állítják át, kihasználva az egyébként is erre az időszakra eső karneváli szünetet.



Olaszországban január 25-től enyhítették a korábbi korlátozásokat: újraindult napközben a vendéglátás, újranyitottak a múzeumok, engedélyezték a városok közötti mozgást a tartományokon belül. Egyetlen régió sem tartozott már a vörös zónába, amelybe most Alto Adige visszalépett.



A nyitás hatására az utóbbi kevesebb mint egy hét alatt enyhén megemelkedtek a járványmutatók, esetleges további szigorításokról az egészségügyi hatóságok dönthetnek.



A tervek szerint február közepétől újranyitnak a tartományok határai is, és engedély nélkül lehet majd közlekedni az országban. A sípályák újranyitását is február 15-re ütemezték, egyelőre az alacsonyan járványveszélyes övezetekben. Utóbbi rendelkezések életbe léptetését az új római kormánynak kell megerősíteni.



A hatóságok a közeledő hétvégére külön figyelemmel készülnek, mivel ez lesz az első szombat és vasárnap, amikor nyitva tartanak a bárok, presszók, éttermek, és szabadon el lehet hagyni a városokat. Róma vásárlóutcáin és tengerpartján "tömegrohamot" várnak, a rendfenntartó erők igyekeznek majd terelni az embereket a biztonsági távolság betartásával. A hétfőn megnyitott kereskedelmi központok és múzeumok a hétvégén nem tartanak nyitva.



Lombardia tartomány a vendéglátás este tíz óráig való nyitva tartását sürgette, hangoztatva, hogy a vállalkozók a zárlat miatt nem bírják tovább fenntartani tevékenységüket.



Szombaton megkezdődik a velencei karnevál, amely az idén - történetében először - interneten zajlik majd. Koncerteket, előadásokat a kaszinóból közvetítenek, internetes lesz a legszebb jelmezért folytatott verseny is.



A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma pénteken túllépte a 90 ezret.



December vége óta 2,3 millióan kaptak oltást, közülük több mint 956 ezren második dózisban is részesültek. Február 8-án érkezik meg Olaszországba az AstraZeneca első szállítmánya, melyből az 55 év alatti oktatási dolgozók, a fegyveres erők és rendfenntartók, valamint a börtöndolgozók és a rabok részesülnek. A késve érkező Pfizer-BioNTech és Moderna szállítmányokkal február második felétől a 80 év felettieket készülnek beoltani.

Letizia Moratti lombardiai tartományi alelnök és egészségügyi tanácsosegy interjúban elmondta, hogy az egészségügyi minisztertől és a járványbiztostól a Szputnyik V orosz vakcina engedélyeztetését sürgette. Felvetette azt is, hogy a kétdózisú oltóanyagok esetében hosszabbítsák meg a második oltásig tartó időszakot, hogy minél többeket tudjanak az első fordulóban vakcinázni.