Koronavírus-járvány

Ukrajnában csaknem ötezer új beteget regisztráltak

Ukrajnában továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése, péntekre is csaknem ötezer új beteget jegyeztek fel, és megint sokan kerültek kórházba.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 4923 új esettel 1 237 169-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 158-cal 23 387-re. Eddig 1 063 591-en gyógyultak meg, közülük előző nap több mint nyolcezren, az aktív betegek száma így csaknem 3,5 ezerrel 150 191-re csökkent.



Előző nap ismét sok, 1885 koronavírusos vagy annak gyanúját keltő új beteg került kórházba.



A legtöbb új beteget, 433-at ezúttal a nyugati országrészben lévő Ivano-Frankivszk megyében észlelték.



Denisz Smihal miniszterelnök közölte, hogy az országos karantént minden bizonnyal április végéig, és valószínűleg még azután is meg fogják hosszabbítani. Nem zárta ki ugyanakkor, hogy a későbbiekben lazítanak rajta, ismét visszatérnek a területenként eltérő korlátozásokhoz, és lehetnek majd olyan régiók is, amelyek akár a zöld, azaz a korlátozásoktól mentes kategóriába kerülhetnek.



Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese pénteki tájékoztatóján kijelentette, hogy az ideiglenesen megszállt Donyec-medencei és Krím félszigeti területekről az ukrán kormány által ellenőrzött oldalra átutazó ukránok ingyen kaphatnak majd koronavírus elleni vakcinát az oltási pontokon.



Az UNIAN hírügynökség emlékeztetett arra, hogy a kormány eddigi tájékoztatása alapján februárban várható az első, koronavírus elleni oltóanyag-szállítmány: 117 ezer dózis Pfizer-BioNTech vakcina érkezik a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül. Ezen felül a második negyedév végéig várható 2,2-3,7 millió közötti oltóanyagdózis az AstraZeneca vállalattól. Az oltások valamikor február közepén kezdődnek meg, elsőként egészségügyi alkalmazottakat, valamint időseket és krónikus betegeket terveznek beoltani. Az oltások Ljasko szavai szerint ingyenesek és önkéntesek lesznek.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter pénteken a parlament plenáris ülésén arról számolt be, hogy Ukrajna a koronavírus-fertőzés következtében történt elhalálozások számának tekintetében jelenleg a 34. helyen van Európában. Kiemelte, hogy a halálozási arány Ukrajnában háromszor alacsonyabb, mint Nagy-Britanniában és fele a franciaországinak.